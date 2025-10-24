ТСН у соціальних мережах

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 25–26 жовтня

Нинішні вихідні — 25 і 26 жовтня — дадуть нам можливість увімкнути найрізноманітніші режими відпочинку: субота — наполегливості й упевненості у своїх вчинках, а ось у неділю від активних дій краще відмовитися.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 25 жовтня, — час переходу кількості докладених нами в тій чи тій життєвій сфері зусиль у якість, тому зовсім обійтися без професійних справ, попри вихідний, не вдасться.

Але й зосереджуватися тільки на справах не варто, тим паче, що зусилля, про які йдеться, цілком могли докладатися і в особистому житті — наприклад, у стосунках із коханою людиною або в сімейній сфері, де приємні зміни точно нікому не завадять.

Неділя, 26 жовтня, час для розумової роботи і духовних пошуків. Не варто ні з ким сперечатися і сваритися, утім, оточення, найімовірніше, і не дасть нам такого приводу — всі можуть бути налаштовані максимально доброзичливо. Загострення інтуїції дасть змогу знайти відповіді на багато важливих запитань без залучення розуму — винятково на рівні почуттів і відчуттів.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

Раки — щоправда, переважно ті, хто поки що лишається самотнім — незважаючи на вік, зможуть нарешті розв’язати цю проблему. Людина, яку вони з великою часткою ймовірності зустрінуть у гостях у близьких родичів, виявиться справжньою знахідкою. Представники знака належно оцінять не лише її інтелігентність та рівень освіти, що у наш час уже є величезною перевагою, а й збіг інтересів та світогляду, а це пряма вказівка на довготривале спілкування.

Терези

Терези, багато з яких у цей час святкують свої дні народження, можуть отримати подарунок своєї мрії — у прямому сенсі цього слова. До того ж, це зовсім необов’язково буде щось дороге або рідкісне, просто презент повністю збігається з бажаннями представників знака. Зірки вважають, що їм обов’язково потрібно придивитися до людини, яка влаштує їм такий сюрприз, — схоже, вона читає, що відбувається в їхній душі, як у розкритій книжці, — спілкування з нею буде дуже приємним.

Риби

Рибам, зайнятим пошуком відповіді на важливе питання — переважно особистого характеру, — зірки рекомендують звертати увагу на знаки, які надсилатимуть їм Всесвіт і підсвідомість. Інакше підказати рішення вони не можуть, але й такі натяки мають величезне значення, тож у жодному разі не можна їх ігнорувати. Натомість, дослухавшись до порад зірок, представники знака зірвуть джекпот — у буквальному розумінні цього слова.

