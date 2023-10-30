Кому впадуть на голову гроші у листопаді-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

Гроші – до того ж, ідеться про досить серйозні суми, у листопаді можуть приходити до людей несподівано, до того ж, надходячи з тих джерел, від яких ми найменше могли б цього очікувати. Щоправда, і витрачати ми їх будемо швидше, ніж будь-коли, тому нешкідливо вмикати режим розумної економії.

Про тих, хто зможе одержати значні суми грошей, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен

Овни можуть розраховувати на фінансову допомогу від тих, хто може – а в деяких випадках і повинен – надати її їм. В одних випадках це будуть гранти на роботу, якої зараз потребує суспільство і ЗМІ, в інших ітиметься про виплати від держави у вигляді матеріальної допомоги, на яку заслуговують представники знака. Головне, не розтринькати отримане, а витратити економно.

Терези

Терези, мабуть, найщасливіший у фінансовому сенсі знак зодіаку: можна сказати, що гроші приноситимуть будь-яке заняття, за яке вони візьмуться в цей час. Головне, витрачати отримане з розумом – на нові проєкти, які принесуть ще більше грошей, що може запустити безперервний фінансовий ланцюжок, який значною мірою сприятиме добробуту представників знака.

Риби

Риби, які непогано попрацювали останнім часом, і винагороду отримають за заслугами – до того ж вона виражатиметься у валюті, що говорить про особливу успішність представників знака. Зірки наполегливо рекомендують їм не влаштовувати перерву в роботі, а діяти далі, пропонуючи нові проєкти та розвиваючи чергові – небанальні – ідеї: такий підхід до роботи зробить їх затребуваними та добре оплачуваними.

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