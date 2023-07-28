Кому впадуть на голову гроші у серпні-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

У серпні можна ставати до втілення в життя нових ідей та реалізації перспективних проєктів, які мають принести добрий прибуток. Щоправда, робити це потрібно до 23 серпня – після початку ретроградного руху Меркурія, бажано продовжувати розпочате раніше – нові справи краще поставити на паузу.

Про тих, кому у серпні 2023 року гроші буквально впадуть на голову, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці будуть мати всі підстави для того, щоб на своєму досвіді відчути сенс приказки «не щастить у коханні, пощастить у грошах». В особистому житті справи будуть складатися не найкращим чином, тому потрібно зосередитись на фінансах – тут представникам знака пощастить. Щоправда, їм необхідно буде дотриматися однієї умови: оскільки на манну небесну розраховувати не доводиться, доведеться посилено попрацювати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки отримуватимуть гроші та подарунки, практично нічого для цього не роблячи – здаватиметься, що таким чином обставини складатимуться самі собою, начебто за помахом чарівної палички. Насправді гроші, які буквально падатимуть на голову, не більше ніж бумеранг, який нарешті повернеться до своїх «господарів»: певний час тому вони комусь допомогли, тепер самі зірки допоможуть їм.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки радять згадати про те, що гроші люблять тишу, і не розбазікувати про кошти, які вони отримуватимуть у цей час. Найімовірніше, вони отримають нове – перспективне і добре оплачуване – замовлення, про яке мріяв багато хто, але пощастить саме представникам знака. Проте оскільки конкуренти цілком можуть втрутитися і перехопити його, представникам знака краще вдати, що в їхній діловій сфері нічого не відбувається.

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