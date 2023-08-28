Кому впадуть на голову гроші у вересні-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

Зірки та планети на початку осені розташуються таким чином, що на нові заробітки розраховувати, найімовірніше, не доведеться, можуть прийти гроші, які ми вважали «втраченими» – наприклад, старі борги або «завислі» виплати, одержати які ми вже не розраховували.

Про тих, на кого у вересні проллється грошовий дощ, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята будуть приємно здивовані, дізнавшись, що колишній роботодавець, із яким вони розійшлися енний час тому, незважаючи на розбіжності, що виникли між ними, вирішив повністю з ними розрахуватися і навіть виплатити так звану вихідну допомогу. Про те, на що витратити отримані кошти, представникам знака довго думати не доведеться – вони давно подумували про те, що їхній будинок – чи квартира – потребують серйозного ремонту, тепер вони зможуть його здійснити.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – один із небагатьох знаків зодіакального кола, які наступного місяця не знатимуть браку коштів. Гроші будуть приходити з різних боків і в достатньому обсязі, зірки також схвалюють для них позики та кредити – виплатить їх вдасться вчасно, а можливо, і достроково. Головне для представників знака – грамотно розпорядитися матеріальними ресурсами, витративши їх на справді важливі речі та проєкти, а не спустити на хай і приємні, але дрібниці.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви у вересні – найщасливіший у фінансовому сенсі знак зодіаку: гроші вони отримають неабиякі, питання матеріальної якості – вирішуватиметьсяся легко і просто, а винагорода за роботи приходитиме вчасно, без затримок та зволікань. Тим не менш, зірки радять їм не марнувати отримані кошти, що, втім, їм невластиво, а ще краще – відкласти деяку частину отриманих грошей, створивши так звану «подушку безпеки», з нею вони й надалі почуватимуться впевнено.

Читайте також: