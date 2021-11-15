Коридор затемнень 19 листопада-4 грудня: що на нас чекає в цей час

Коридор затемнень 19 листопада-4 грудня: що на нас чекає в цей час

Затемнення — це певні взаємодії Місяця та Сонця, що періодично відбуваються неподалік Місячних Вузлів.

19 листопада 2021 року відбудеться Повня, вона ж приватне Місячне затемнення в 28-му градусі Тільця на Північному Вузлі, що об 11:03 за київським часом відкриває коридор затемнень, який закінчиться повним Сонячним затемненням 4 грудня, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Місячне затемнення – це затемнення Душі, протистояння Сонця та Місяця. Участь у цьому процесі місячних вузлів показує особливу кармічність і невідворотність подій. Північний Вузол – це вектор розвитку, що характеризує майбутнє, тому все, що відбувається поблизу Місячного затемнення 19 листопада, виявиться доленосним для багатьох людей. Це затемнення, як криголам, що прокладає шлях уперед.

Затемнення на Північному Вузлі дає можливість майбутньому, підтримує сам принцип життя, полегшує процес перезавантаження. Місячні затемнення підходить для завершення, усунення перешкод та залучення до життя матеріальних благ, для поліпшення здоров'я, відмови від шкідливих звичок. Символічно його можна назвати "визволення". Закривайте неактуальні теми, не тягніть їх у майбутнє. Залишіть старі застарілі методи та застосовуйте нові – це буде найкраще опрацювання. Позбавляйтеся непотрібних зв'язків, стосунків, які ятрять душу, всього, що робить вас залежними на рівні душі і руйнує зсередини, спустошує внутрішньо.

Сезон затемнень формує тло подій на найближчі пів року — тобто до наступного сезону затемнень. Місячним затемненням 19 листопада керує Венера, яка у трині з ретро-Ураном – це гармонійний аспект, що дуже обнадіює. Всі знають, що в коридор затемнень порушуються кармічні теми, які приносять переживання, сумніви. Але якщо усвідомлено підходити до ситуації, не намагатися уникнути вирішення складних питань, то результат може бути позитивний – кармічні вузли розв'язані, внесена ясність у партнерські взаємини, а фінансові справи залагоджені.

Люди, які довго і напружено працюють, зможуть отримати фінансову вигоду, отримати шанс змінити своє життя на краще, зробити якісне перезавантаження. Місячне затемнення у знаку земної стихії – у Тельці, дуже сильне, оскільки Управитель цього затемнення – Венера, у знаку Козорога, який також належить до стихії землі. Занадто реальний, очевидний і відчутний його вплив – тут немає підводного каміння або ходіння околяса – все як на долоні. Тому й пройти цей коридор затемнень буде дуже складно, оскільки зрозуміло, де соломку підстелити.

У періоди затемнень відбувається вивільнення емоцій, яскравіше виявляються страхи та фобії, але саме цей час чудово підходить для позбавлення від негативних програм, страхів та залежностей. Затемнення повторюються в тому ж градусі Зодіаку що 19 років, а що 18 років відбуваються затемнення однієї серії Сароса. Темряви цього сезону затемнень належать до серії Сароса 5S, це радісне, щасливе сімейство. Включає загальне позитивне тло на найближчі пів року. Цей період буде пов'язаний з отриманням цінного досвіду, хорошими новинами, розвитком та розширенням.

Згадайте, що відбувалося з вами 18-19 років тому, — кінець 2003 року — початок 2004 року. Якщо дивитися у світових масштабах — це був сприятливий період, закінчилися складні дев'яності, починалося активне зростання економіки, розвивалися міжнародні відносини. Якщо точніше, попередній сезон затемнень серії Сароса 5S був від 9 до 23 листопада 2003 року. Теми подій того періоду можуть стати частиною поточної історії. Ефект затемнення зазвичай триває близько шести місяців, до наступного сезону затемнень. Але його вплив, теми, порушені затемненням, та ситуації, пов'язані з ними, можуть розвиватися протягом багатьох років до наступного затемнення того самого циклу сароса (18 років).

Чудове опрацювання затемнень осінь – зима 2021 може бути пов'язане з розширенням кругозору, отриманням нових знань. Знак Тельця, в якому місячне затемнення 19 листопада, характеризує матеріальні цінності. А знак Стрільця, в якому Сонячне затемнення 4 грудня, показує нам не менш важливі духовні цінності. У цей коридор затемнень важливо знайти баланс між матеріальним та духовним, усвідомити те, що саме самопізнання, розширення світогляду, духовний розвиток передують особистісному зростанню та соціальному успіху.

22 листопада Сонце входить у знак Стрільця о 04:33 за київським часом, відтоді зовнішня атмосфера, психологічна атмосфера значно покращується. Відбувається більше щасливих подій, з'являється упевненість у своїх силах. Оптимізм і висока щирість сприяють успіху та щастю. Енергійність і життєрадісність сприятиме подоланню багатьох перешкод, ефективно використовуватимуться всі можливості, а будь-яка ініціатива вирватися вперед, буде сприятливою.

24 листопада о 17:36 Меркурій входить на знак Стрільця та з'єднується з Південним Вузлом. Активізуються кармічні зв'язки, але цей день може стати часом виходу із кармічного лабіринту. Виявляються причини, які блокують чи стримують будь-які прояви у взаєминах. Це може призвести до сильного розчарування, тут є почуття зумовленості, люди можуть виявити, що вони залучені події, що стосуються взаємин, які виходять за межі їхнього контролю. Можливе також несподіване бажання завершити взаємини.

Приходить усвідомлення, що це складні ситуації, що стосуються партнерства, фінансової сфери обумовлені незрілістю, відсутністю досвіду і, як наслідок, прив'язками до інших людей і ситуацій, у яких втрачається власна індивідуальність. Багато хто зрозуміє, що наявні особисті чи ділові взаємини ні до чого не приведуть. Але якщо до коридору затемнень зусиллям волі люди відганяють подібні думки, то зараз, наприкінці листопада, зможуть їх завершити з вдячністю за набутий досвід.

Виявляються токсичні взаємини – їх легко визначити, якщо є інтерес і тяжіння, але розважливість втрачається. Саме в коридор затемнення потрібно закінчувати те, що не приносить щастя, а лише створює його ілюзію. Коли кажуть – разом складно, але й порізно неможливо – це якраз про карму. Але в цих взаєминах люди незрілі, живуть в очікуванні того, що партнер зміниться, часто ідеалізують одне одного. Страх самотності, страх залишитися без даху над головою змушує багатьох терпіти приниження, миритися з вчинками партнера, які особистість усвідомлена і незалежна, тобто зріла, ніколи б не прийняла. Так у коридор затемнень з підсвідомості піднімаються страхи, виявляються слабкості — але зіткнувшись з ними віч-на-віч, набагато простіше їх усвідомити і позбутися.

26 листопада – серединна точка між затемненнями – транзитний Місяць будує квадратуру до Місячного затемнення у Тельці. День непередбачуваних подій, явищ, процесів. Необхідно аналізувати факти та систематизувати матеріал. Все заплановане на цей день відбудеться зовсім не так, як очікувалося. Будьте дуже обережні, за можливості залиштеся вдома, подумайте про фундаментальні речі. Обставини змусять багатьох змінити свої плани.

30 листопада формується секстиль Сонця із Сатурном, точний аспект 1 грудня, напередодні Сонячного затемнення – особливо добрий показник, що сприяє конструктивним трансформаціям. Обидва затемнення цього сезону трапляються в позитивних, гармонійних знаках – у Тельці та в Стрільці, тому більшість подій не будуть такими важкими, як це може бути, наприклад, за активних знаків Скорпіона, Водолія, Козорога. Але все ж таки не варто розслаблятися — тією чи тією мірою вплив затемнень змусить задуматися про насущне.

Особливо відчують енергії цього коридору затемнень Тільці та Стрільці, трохи меншою мірою – Скорпіони та Близнята (протилежні до знаків, у яких затемнення). Раки та Леви завжди дуже чутливі до затемнень, оскільки у цьому процесі беруть участь їхні управителі – Місяць та Сонце, відповідно.

В Овні — Сонце в екзальтації, в Тельці — Місяць, тому люди з таким становищем Світил також пройдуть важливий період трансформації. Хто народився в коридор затемнень, в Молодик або Повню, будь-яке затемнення відчувають більше, ніж будь-хто інший.

Затемнення — це не означає погано, вони важливі, вимагають відповідальності, усвідомленого здорового підходу до будь-якої ситуації. Не допускається безтурботність, егоїстична поведінка, спроби обдурити, використати інших у своїх інтересах. Подібні вчинки незмінно призводять до обтяження карми, а розплата може бути дуже болісною згодом.

Марс, планета активності, життєвих сил, енергії, рухається Скорпіоном — знак протилежний Тельцю, в якому Місячне затемнення 19 листопада. Усі події цього сезону затемнень, що дестабілізують, будуть пов'язані з розчищенням життєвого простору від старих форм, колишніх умов і рівнів стабільності — це найважливіша і необхідна умова на шляху розвитку.

Події та обставини цього сезону затемнень будуть відображати ті внутрішні причини, через які людина не може перейти туди, де хотіла б опинитися, – це найглибші страхи, найстійкіші шаблони, що обмежують, і уявлення про цей світ. Саме тому кризові події в період затемнень, зіткнення з тим, чого не хотілося б бачити, стануть чудовою нагодою побачити, усвідомити та трансформувати ті самі глибинні причини, які утримують там, де некомфортно, і не дозволяють опинитися там, де хотілося б перебувати.

4 грудня о 9:33 за київським часом — Повне Сонячне затемнення у Стрільці на Південному Вузлі. Символічно можна назвати – "придбання". У Місячне затемнення розум пригнічує почуття, а Сонячні затемнення – навпаки, почуття переважають над розумом. Сонячне затемнення – затемнення Духа, завжди відбувається в Молодик, поблизу Місячного Вузла. Тому і має величезну енергію, порівняно зі звичайним Молодиком.

Астрологічними термінами – Молодик — це з'єднання Сонця і Місяця, тобто, обидва світила в тому самому градусі знака. Сонячне затемнення завжди на користь, дає нові можливості, якщо звичайно добре попрацювали над собою, позбулися внутрішніх блоків у Місячне затемнення 19 листопада.

У Сонячне затемнення відкривається новий цикл, більше того, Молодик, він же Сонячне затемнення, відбувається в оптимістичному знаку Стрільця, від цього моменту – Місяць росте, тому від 5 грудня починається сприятливий період для визначення орієнтирів на майбутній рік.

На початку грудня зміни відбудуться в житті кожної людини, багато хто відчує, що після періоду тягарів і складних обставин, нарешті знаходить свободу, а на перший план виходять питання, пов'язані з розширенням у всіх життєвих сферах.

Сонячне затемнення 4 грудня допоможе у пошуку життєвої місії, але для цього необхідно розуміти значення протилежних поглядів та думок і те, що істина народжується в єдності та боротьбі протилежностей. Це допомагає формувати світогляд, заснований на збалансованому поєднанні духовних та практичних аспектів життя.

Сезон затемнень осінь – зима 2021 року належить до щасливої серії Сароса 5S. Одразу після закінчення сезону затемнень, люди стануть більш відкриті до нових концепцій та ідей. Суспільна свідомість зміниться на краще, позитивніше сприйматимуться і усвідомлюватимуться наявні ресурси, суспільні настрої. Оптимістичне налаштування, позитивний внутрішній настрій полегшують процес оновлення цього коридору затемнень.

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