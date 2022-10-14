Коридор затемнень 25 жовтня - 8 листопада: що на нас чекає в цей час

Це вирішальний період, час трансформації, можливість кардинально змінити своє життя – на краще чи гірше. У будь-якому випадку, оскільки у попередні пів року, вже не буде. В осінній коридор затемнень 2022 року актуалізуються теми, які отримають свій розвиток у наступні 6 місяців, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Коридор затемнень 25 жовтня – 8 листопада відкривається на стаціонарному Сатурні у сильному статусі. Планета карми, норм, що уособлює структуру, виходить із ретроградного руху, що можна розцінити як певну гарантію того, що найближчими місяцями буде досягнуто нормалізації обстановки і хоч якоїсь стабільності в усьому світі.

Вісь Телець – Скорпіон пов'язана з кризами, очисно-трансформаційними процесами, грошима, природними ресурсами. Затемнення завжди відбуваються поблизу Місячних Вузлів, які визначають вектор розвитку людини, еволюційний цикл світу. Зазвичай, затемнення викликають у людей неусвідомлене почуття тривоги, виникають сумніви, погіршується самопочуття. Тварини також поводяться дуже неспокійно у такі періоди, часто навіть дуже агресивно. Це пов'язано з тим, що сонячне чи місячне затемнення – це взаємодія Сонця і Місяця, як відомо, сонячно-місячні цикли надають основний вплив попри всі живе.

25 жовтня о 14:00 за київським часом відбудеться молодик, який є Сонячним затемненням у Скорпіоні у другому градусі на Південному Місячному Вузлі (Західний), який змінить ставлення до наявного стану речей, допоможе скинути програми минулого сезону затемнень.

Знак pодіаку Скорпіон характеризує питання життя та смерті, руйнування старого та можливості для розвитку на новому рівні. Це також теми влади та великих грошей, світові корпорації, атомна енергія. Затемнення в цьому знаку переводить поточні в інший стан, сприяє регенерації як можливості збереження цінного ресурсу.

Поблизу Сонячного затемнення 25 жовтня розташована Венера, у Скорпіоні планета має слабкий статус – вигнання. Це може виявитися кризами в особистих та ділових взаєминах, проблемами з майном та грошима. Уникнути неприємностей зможе той, хто здатний тримати баланс між матеріальним та духовним, хто прагне миру та створює умови для об'єднання людей. Осінній коридор затемнень 2022 – період пробудження та усвідомлення істини, у цей час світ побачить обличчя агресора та руйнівника – путінський режим РФ.

1 листопада 2022 року – серединний календарний день між двома затемненнями, несе в собі напружені енергії, в мить може все перевернутися на 180 градусів. Але це сильний потенціал, головне ним правильно розпорядитись і не боятися реакції суспільства на ваші дії. Недаремно кажуть, що сміливим доля допомагає! Цього дня можна трансформувати ситуації, міняти навколишню дійсність, впливати на людей. Розумна і вдумлива людина здатна досягти високого духовного зростання за правильного використання свого потенціалу. Багато людей здатні глибоко занурюватися у свій внутрішній світ, щоб вирішити свої глибоко особисті проблеми.

8 листопада о 13:59 – момент повного місяця, цього разу – Місячне затемнення у Тельці у шістнадцятому градусі на Північному Місячному Вузлі (Висхідне) закриє осінній коридор затемнень. Цього дня створюється фундамент, готується ґрунт для того, щоб найближчими днями зробити конструктивні перетворення, оновитися та оздоровитися, впустити у своє життя нове та довгострокове.

Ретроградний Уран поблизу Місячного затемнення створює ефект несподіванки на всіх рівнях – на зовнішньому та внутрішньому, соціальному та особистому. Може статися все, що завгодно – від масштабних революцій та посилення опозиційних настроїв до різкого завершення воєнно-політичних процесів. На першу декаду листопада не варто щось планувати – це період, коли потрібно жити сьогоднішнім днем. Але це гарний час для того, щоб зайнятися самопізнанням, знайти баланс між внутрішньою гармонією та зовнішнім щастям. Досягти цього буде можливо лише через глибинні трансформаційні зміни, скидання баласту застарілих концепцій та програм, а також завдяки накопиченим вольовим якостям.

Закривається осінній коридор затемнень 2022 року в період ретроградного Марса в Близнятах (30 жовтня 2022 – 13 січня 2023 року), що створює атмосферу, яка тисне, у першій половині листопада, переведення активної фази бойових дій у пасивну. У цей час необхідно подумати про особисту стабільність і безпеку, про те, що ви можете зробити для коханої і дорогої людини, щоб поліпшити взаємини.

Ретроградний Марс у коридор затемнень порушує кармічні питання, пов'язані з чоловіками. Також його планетарні впливи гальмують будь-які процеси, заважають відстоювати свої переконання, оскільки втрачається мотивація. Вся сила і енергія в ці дні прямує усередину, на самих себе, що створює агресивні енергетичні потоки, що саморуйнують. Звичайно, якщо людина дотримується законів карми, то ймовірність потрапити в неприємності значно знижується, бо періоди затемнень – це час кармічного іспиту. Все залежить від того, наскільки усвідомлено людина живе і дотримується законів Всесвіту. Хтось просто отримує залік автоматично, а хтось знову проходить болючі кармічні уроки.

8 листопада 2022 року – поворотний день, коли є можливість вийти з кризи, змінити негативну ситуацію шляхом прийняття рішень, що сприяють зміні вектора поточних подій з руйнування на відновлення та подальший розвиток. Настав час подолати себе і спрямувати свій погляд у майбутнє! Приборкайте в собі страхи, химерні бажання, сумніви і залиште в минулому те, що заважає рухатися вперед. Успіх багато в чому залежить від рівня особистої сили та здатності боротися, уміння тримати баланс між матеріальним та духовним життям.

Оскільки в сезони затемнень спотворюється сприйняття навколишньої дійсності, бажано в цей період і день до і після коридору затемнень займатися найпростішими справами нічого нового не починати, не вступати в шлюбний союз та інші партнерські взаємини. Це не найкращий час для переїздів, хірургічних операцій, звільнення і приходу на нову роботу.

Періоди затемнень готують новий цикл, змушують змінюватися і вказують на те, що настав час внести деякі корективи в своє життя. Це час віддавання кармічних та будь-яких інших боргів, отримання цінного життєвого досвіду. Затемнення сприятливі для роботи над собою, для аналізу минулих подій, виявлення причинно-наслідкових зв'язків минулого та сьогодення.

Осінні затемнення 2022 року належать до серії Сароса 6 S, яка пов'язана з силою та владою, боротьбою, перемогою сил світла над темрявою. Вона створює надлишок напруженої енергії та потребу її реалізувати різними способами. Але користь від цього коридору затемнень можна отримати, якщо займатися творчою діяльністю. Якщо не зробити це, то ймовірні нещасні випадки, травми та конфлікти, розчарування у коханні. Затемнення серії 6 S вплинуть на колективи людей, змусять по-новому будувати особисті та ділові взаємини.

Затемнення впливають на всіх людей, більшою чи меншою мірою. Цього разу удар на себе приймуть Тельці та Скорпіони, особливо народжені у першу та другу декаду зодіакального місяця. Є небагато людей, що з'явилися світ у періоди затемнень – це з особливою долею, ними лежить висока соціальна відповідальність. Тому транзитні коридори затемнень впливають на них особливим чином, допомагають визначити нові точки зростання та подальший вектор розвитку подій. Детальнішу інформацію про себе ви можете отримати, звернувшись до астролога за особистою консультацією.

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