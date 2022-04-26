Коридор затемнень 30 квітня - 16 травня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Коридор затемнень 30 квітня - 16 травня 2022 року: що на нас чекає в цей час

30 квітня о 23:41 за київським часом, ми всі відчуємо вплив Сонячного затемнення у Тельці, яке відкриє коридор затемнень 30 квітня - 16 травня 2022 року за віссю ресурсів, трансформацій та взаємообміну енергією, тобто за віссю Телець – Скорпіон.

Управляє Сонячним затемненням у Тельці Венера. У цей коридор затемнень акцентуються світові процеси, порушуються питання ресурсів на різних рівнях, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Особисті ресурси – це здатність впевнено стояти на ногах, відчувати ґрунт під ногами, вміння створити міцний фундамент. Тобто це фізичне здоров'я, імунітет, власні таланти та здібності, а також майно та гроші.

У структурі, на підприємстві – з одного боку, втрата компетентних людей із різних причин, але водночас прихід на їхнє місце нових талановитих фахівців.

На міжнародній арені, в окремій державі – перерозподіл фінансів та всіх коштів на всіх рівнях управління суспільними процесами. Також, у найближчі 2 роки велика увага приділятиметься раціональному використанню землі та розробці родовищ корисних копалин.

Символічно те, що в день Сонячного затемнення, 30 квітня, Плутон розвертається в ретроградний рух, що спотворює прояви планети. Весняний коридор затемнень відсіче все старе та непотрібне, але це може супроводжуватися болем та дискомфортом для більшості людей. Плутон як управитель Скорпіона, який відповідає за трансформацію, питання життя і смерті, владу та великі гроші, є володарем підземного світу і, відповідно, всіх земних багатств.

Місячне затемнення 16 травня о 07:11 за київським часом відбудеться у Скорпіоні та закриє коридор затемнень, проте його вплив триватиме як мінімум ще 6 місяців (до осіннього коридору затемнень). Затемнення завжди несуть складну енергетику, включають процеси трансформації, перетворення, нейтралізації всього старого та безперспективного.

У період затемнень головне відбувається всередині, приховано, незрозуміло для зовнішнього світу. Але вже через кілька днів після коридору затемнень всі зміни стають очевидними, запускається механізм кардинальних перетворень, який зупинити неможливо. Можуть розпочатися очищення у вищих ешелонах влади різних країн, відбуватися гучні викриття, знищення важливих доказів, які могли свідчити про причетність до злісних злочинів.

У травні 2022 року почне змінюватись політичний вектор розвитку багатьох країн. Найближчим часом основна робота відбувається приховано, повільно, але необхідна, оскільки тепер формується основа. Поступово впроваджуватимуться зміни у соціальних та економічних програмах окремих держав, результати яких будуть видні до кінця 2022 року.

30 квітня 2022 року – енергетично потужний час, день непередбачуваних подій, особливо у зовнішньому житті, у глобальних масштабах. Цього ж дня Меркурій перейде на знак Близнята, на знак свого володіння і допомагає зрозуміти та прийняти зміни, які відбуватимуться у найближчі два тижні.

Тяжкий день 9 травня – серединна точка між затемненнями. У цей непередбачуваний час може статися все, що завгодно, марно шукати логіку в тому, що відбувається. Абсолютно не обов'язково, що фон цього дня буде негативним. Можливий несподіваний поворот подій, щасливий випадок, але і ймовірність неприємностей також велика. Цього дня все перевертається "з ніг на голову" та навпаки.

Плутон, управитель Місячного затемнення в Скорпіоні, розгортається в ретроградний рух 30 квітня. Все, що було актуально до цього дня в більшості випадків більше не має значення. Відбувається переоцінка цінностей, до того ж як матеріальних, так і духовних. День складний, пов'язаний із втратами, але вони обов'язково виправдаються вже незабаром. Можуть виявитися великі проблеми в управлінні державними фінансами, а також спроби приховати злочини, іноді ціною численних жертв.

30 квітня очікується чергового вкидання інформації, з метою ввести людей в оману.

Ще більшого впливу набувають клани, всесвітні організації, які діють за принципом "розділяй і владарюй". Проте, якщо кожна проста людина собі вирішить стати усвідомленою особистістю, припинить бути веденою, почне оцінювати все, що відбувається критично, то з цього моменту увімкнеться зворотний відлік для тих, хто керував глобальними процесами.

Об'єднуючись у групи та колективи, основою яких є ідея миру та людського життя, звичайні люди набувають сили, можуть запустити механізм революцій, аж до повалення влади, байдужої до долі країни та громадян. Весняний коридор затемнень є відправною точкою, результатом якої буде руйнація всіх систем структур, метою яких є особисте збагачення та знецінення людського життя.

Якщо ж люди не хочуть розуміти очевидного і вважають за краще відмовчуватися, залишатися осторонь того, що відбувається зараз, особливо в Україні, то таке колективне явище може стати плачевним для всього світу. Цей коридор затемнень змусить багатьох замислитись над тим, що відбувається зараз. Може статися трагедія, яка стане спусковим гачком у низці небезпечних подій, але це приверне увагу світової еліти до реальних проблем людства.

Затемнення за віссю Телець - Скорпіон особливо відчутні, оскільки ці знаки пов'язані з основними життєвими потребами. Але ця енергія дозволяє змінити найскладнішу ситуацію та не допустити непоправного. На тлі світових процесів, що розгортаються, існують ризик масштабного знищення окремих країн, а можливо і всієї планети. Перше, що потрібно зробити, щоб уникнути гіршого – подивитися об'єктивно на ситуацію та чесно собі відповісти, хто у цьому процесі є маніпулятором, а хто жертвою та ресурсом для задоволення чужих потреб.

Період 30 квітня - 16 травня 2022 року – найкращий час для того, щоб переосмислити своє життя, розкрити свої приховані таланти та здібності, визначити прогалини в освіті, отримати додаткові знання. У світі, щоб робити кар'єру, отримувати життєві блага, необхідно інтегруватися у світ, бути корисним суспільству. Зрозуміло, що важко обмежувати свої амбіції лише однією країною, тому скористайтеся ситуацією. Можливо саме через кризу вам відкриваються нові можливості. Спробуйте отримати користь, отримати додатковий ресурс навіть із самої неприємної ситуації.

Українцям зараз дуже важко, тим більше Україна перебуває під заступництвом Тельця. У цьому знаку зодіаку після тривалої перерви перше затемнення сталося 19 листопада 2021 року. Друге затемнення в Тельці в цьому циклі 30 квітня 2022 року, третє – 8 листопада 2022 року. І четверте, завершальне – 23 жовтня 2023 року.

Попередній період затемнень із подібною енергетикою був у 2003 - 2004 роках. Спробуйте згадати події того періоду та знайти підказки для себе. Дуже важливо у періоди затемнень не занепадати духом, управляти енергіями трансформації, тобто усвідомлено змінювати своє життя, не триматися за старе та використовувати можливості цього особливого періоду. Наразі для українців відкрито весь світ, хто раніше безуспішно намагався знайти застосування свого потенціалу, той зараз може втілити свої бажання у реальність.

Цей коридор затемнень вплине на світову економіку та міжнародні економічні відносини. Запущені процеси будуть розвиватися за наростаьною до кінця 2023 року. За цей час у політичній та фінансовій системах багатьох країн відбудуться зміни.

Вплив цього коридору затемнення може затягнутися, оскільки від 10 травня до 3 червня період ретроградного Меркурія, в такій фазі руху планета уповільнює всі процеси. Але це найкращий час, щоб позбутися негативу, який не дає вам спокою, зокрема, від токсичних взаємин, прив'язок, поганих звичок. За можливості, не починайте нічого важливого і не ухваюйте важливих рішень у травні 2022, приділіть цей час внутрішньому життю, роздумам, самопізнанню.

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