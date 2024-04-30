Король Чарльз III: астрологиня дала прогноз щодо шансів на одужання монарха

5 лютого цього року – буквально через півтора року після того, як Чарльз III зійшов на престол – Букінгемський палац оголосив про те, що під час обстеження у монарха діагностували рак.
Це друга хвороба члена королівської сім'ї, що закономірно викликає занепокоєння у всьому світі – як у керівних еліт, так і у простих людей. У ЗМІ чи щодня з'являються повідомлення про те, де і як лікується король, але публіку більше цікавить, чим закінчиться боротьба Чарльза III із хворобою
Про його шанси на одужання розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
«Пожежа за планом»
Гороскоп Чарльза III свідчить, що «пожежа» у житті відбувається за планом. Тривалий час його домом здоров'я, як і в натальній карті Кейт Міддлтон, йшов Плутон — найбільш віддалена від Сонця і одна з найзліших планет Сонячної системи, яка несе людству такі неприємності, як атомний вибух, світова війна, революція і — хвороби. Якщо врахувати його негативний вплив на життя людини, у цьому разі — короля Великої британії, то хвороба мала проявитися набагато раніше. Найімовірніше, її віддалило те, що Чарльз III ретельно стежив за своїм здоров'ям — він не лише продавав генетично немодифіковані та органічні овощі та фрукти, які вирощували у його маєтку Гайгроув, але й харчувася ними.
Плутон змінить Чорний Місяць
Але, звичайно, всіх нас хвилює не лише — чи не стільки — те, хто винен, а й перспективи короля у боротьбі із хворобою. І тут у його гороскопі є непогані новини: швидкоплинною його хвороба не стане. Більше того, з таким захворюванням, як у нього, можна жити досить довго. Критичну точку Чарльз III пройде 2027 року, після чого Плутон вийде з дому його здоров'я і може настати полегшення, а то й зовсім — одужання. Щоправда, того ж року туди ж на дев'ять місяців зайде Ліліт (Чорний Місяць), тож хвороба може й повернутися.
Час випробувань
Втім, зустріч Чарльза III із Чорним Місяцем відбудеться і раніше — у квітні 2025 року він, знову-таки на дев'ять місяців, зайде на знак Скорпіона, під яким, як відомо, народився король, і перебуватиме в опозиції до натального Місяця Чарльза, а це говорить про те, що на нього чекає час випробувань, але з чим він буде пов'язаний — хворобою або іншими аспектами його життя — точно сказати важко.
Існує ймовірність одужання
Тим не менш, про фінал життя короля поки не йдеться – особливо злих планет або тих, що обіцяють серйозні проблеми, в його гороскопі немає. Його перша дружина, принцеса Діана, мала ціле скупчення планет, через що її постійно кидало в різні боки, а сумний фінал її життєвого шляху цілком можна було передбачити. Максимум, що може очікувати Чарльза, судячи з активності у його гороскопі Марса, це оперативне втручання, в іншому ж на швидку смерть у його натальній карті ніщо не вказує, отже цілком імовірне і одужання.
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