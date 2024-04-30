Король Чарльз III: астрологиня дала прогноз щодо шансів на одужання монарха

5 лютого цього року – буквально через півтора року після того, як Чарльз III зійшов на престол – Букінгемський палац оголосив про те, що під час обстеження у монарха діагностували рак.

Це друга хвороба члена королівської сім'ї, що закономірно викликає занепокоєння у всьому світі – як у керівних еліт, так і у простих людей. У ЗМІ чи щодня з'являються повідомлення про те, де і як лікується король, але публіку більше цікавить, чим закінчиться боротьба Чарльза III із хворобою

Про його шанси на одужання розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

«Пожежа за планом»

Фото: Getty Images

Гороскоп Чарльза III свідчить, що «пожежа» у житті відбувається за планом. Тривалий час його домом здоров'я, як і в натальній карті Кейт Міддлтон, йшов Плутон — найбільш віддалена від Сонця і одна з найзліших планет Сонячної системи, яка несе людству такі неприємності, як атомний вибух, світова війна, революція і — хвороби. Якщо врахувати його негативний вплив на життя людини, у цьому разі — короля Великої британії, то хвороба мала проявитися набагато раніше. Найімовірніше, її віддалило те, що Чарльз III ретельно стежив за своїм здоров'ям — він не лише продавав генетично немодифіковані та органічні овощі та фрукти, які вирощували у його маєтку Гайгроув, але й харчувася ними.

Плутон змінить Чорний Місяць

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Але, звичайно, всіх нас хвилює не лише — чи не стільки — те, хто винен, а й перспективи короля у боротьбі із хворобою. І тут у його гороскопі є непогані новини: швидкоплинною його хвороба не стане. Більше того, з таким захворюванням, як у нього, можна жити досить довго. Критичну точку Чарльз III пройде 2027 року, після чого Плутон вийде з дому його здоров'я і може настати полегшення, а то й зовсім — одужання. Щоправда, того ж року туди ж на дев'ять місяців зайде Ліліт (Чорний Місяць), тож хвороба може й повернутися.

Час випробувань

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Втім, зустріч Чарльза III із Чорним Місяцем відбудеться і раніше — у квітні 2025 року він, знову-таки на дев'ять місяців, зайде на знак Скорпіона, під яким, як відомо, народився король, і перебуватиме в опозиції до натального Місяця Чарльза, а це говорить про те, що на нього чекає час випробувань, але з чим він буде пов'язаний — хворобою або іншими аспектами його життя — точно сказати важко.

Існує ймовірність одужання

Король Чарльз III / Фото: Credits

Тим не менш, про фінал життя короля поки не йдеться – особливо злих планет або тих, що обіцяють серйозні проблеми, в його гороскопі немає. Його перша дружина, принцеса Діана, мала ціле скупчення планет, через що її постійно кидало в різні боки, а сумний фінал її життєвого шляху цілком можна було передбачити. Максимум, що може очікувати Чарльза, судячи з активності у його гороскопі Марса, це оперативне втручання, в іншому ж на швидку смерть у його натальній карті ніщо не вказує, отже цілком імовірне і одужання.

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