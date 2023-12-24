"Кощій Безсмертний": мольфарка розповіла, чому не варто сподіватися на смерть Путіна

Українці мають перестати сподіватися на смерть диктатора Путіна і надіятися, що після цього війна закінчиться.

Про це заявила карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі в інтерв'ю "Апострофу".

Вона нагадала, що Путін, за різними прогнозами, мав померти до кінця 2023 року. Проте цього не сталося. Зокрема, через те, що на нього, за словами мольфарки, працюють штатні екстрасенси. Вони, на думку Мочіовскі, підтримують тіло диктатора енергетично.

"Крім підтримки в енергетичному плані, у кремлівського диктатора цілі генетичні лабораторії та інші медичні підрозділи, які працюють на його здоров'я. За майже 25 років він зібрав багатьох найкращих лікарів світу. Але взагалі смерть Путіна зараз мало що змінить", – вважає мольфарка.

Мочіовскі стверджує, що у Путіна є кілька двійників. Саме тому очільник Кремля буде таким собі "Кощієм Безсмертним", оскільки це вигідно його адміністрації.

"Справжній може померти, але про це ще довго ніхто не дізнається", – підсумувала мольфарка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше мольфар із Карпат Довбуш поділився прогнозом, як і коли закінчиться війна в Україні, та яке майбутнє на нас чекає вже після війни.

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Мольфар із Карпат, який бачить майбутнє, зробив передбачення на закінчення війни