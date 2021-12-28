Квітковий гороскоп на 2022 рік: знайди свою квітку і дізнайся прогноз

Квітковим гороскопом ми зобов'язані кельтам: вони першими повірили, що у кожної людини, залежно від дати народження, є квітка-захисник, що грає її ангела-охоронця – допомагає у всіх життєвих ситуаціях і береже від неприємностей.
Що несе наступний – 2022 – рік усім знакам квіткового гороскопу?
Тирлич жовтий (1 – 10 січня)
Тирличу зірки рекомендують пам'ятати, що нервові клітини не відновлюються: необхідно в будь-якій ситуації зберігати спокій, тоді все складеться найкращим чином.
Чортополох (11 – 20 січня)
Чортополоху необхідно зосередитися на професійній діяльності: головне – досягти в ній максимальних успіхів, а все інше – додасться.
Безсмертник (21 – 31 січня)
Безсмертник ризикує стати призвідником конфліктів у взаєминах із коханою людиною, до якої вони будуть чіплятися без жодного приводу. Можливо, варто більше йому довіряти?
Омела (1 – 10 лютого)
Омела з подивом виявить, що колеги по роботі раптово стануть конкурентами, які намагаються обійти її на повороті: не варто їх побоюватися – їхнього потенціалу на це не вистачить.
Беладона (11 – 20 лютого)
Беладоні необхідно висунути на перший план роботу: їхні успіхи – зокрема й фінансові: будуть перебувати у прямій залежності від кількості та якості докладених зусиль.
Мімоза (21 – 28 лютого)
На мімозу чекає нейтральний і спокійний рік, протягом якого вона практично не матиме ні зльотів, ні падінь – саме час віддихатися і набратися сил перед подіями року майбутнього.
Мак (1 – 10 березня)
Маку зірки приготували доленосне знайомство, яке – з великою ймовірністю – перейде в пристрасні взаємини, а потім – зрозуміло, згодом – і в міцний та щасливий шлюб.
Лілія (11 – 20 березня)
Лілії, яка вирішить за рік переробити всі справи, які вона вважає важливими для себе, варто пам'ятати: добре працює тільки той, хто добре відпочиває, не варто нехтувати релаксом.
Наперстянка (21 – 31 березня)
Наперстянці небажано ризикувати без крайньої потреби, якщо вона все-таки зважиться на відчайдушний вчинок, необхідно ретельно прорахувати всі можливі його наслідки.
Магнолія (1 – 10 квітня)
Магнолії необхідно тримати в таємниці свої успіхи, особливо якщо йдеться про особисте життя: як відомо, щастя любить тишу, а такі поняття, як заздрість і пристріт, ще ніхто не скасовував.
Гортензія (11 – 20 квітня)
Гортензія на превеликий подив виявить, що людина, яку вона так довго шукала, весь цей час перебувала поруч, але – за звичкою – не звертала на неї жодної уваги.
Жоржина (21 – 31 квітня)
Жоржині у взаєминах із коханою людиною доведеться взяти ініціативу у свої руки: якщо чекати, поки вона зважиться на зізнання, на яке вони так чекають, може минути дуже багато часу.
Конвалія (1 – 10 травня)
Конвалія може виявитися втягнутою в калейдоскоп змін, які здадуться небажаними лише на перший погляд – за найближчого розгляду стане зрозумілим їхнє позитивне значення.
Портулак (11 – 20 травня)
Портулаку бажано стати менш довірливим, інакше цією його якістю скористаються несумлінні люди з його оточення – бажано позбавити їх такого шансу.
Ромашка (21 – 31 травня)
Ромашці необхідно керуватися власним розумом – чужі поради, навіть ті, що виходять від розумних і шанованих людей, навряд чи прийдуться до речі, оскільки їхні "автори" не зможуть прорахувати всі необхідні фактори.
Дзвіночок (1 – 10 червня)
Дзвіночок зможе не тільки ударно попрацювати, а й добре заробити — отримані протягом року гроші цілком можна буде витратити на покупку майна своєї мрії — як рухомого, так і нерухомого.
Стокротка (11 – 21 червня)
У стокротки на перший план вийдуть інтереси сім'ї, які вони мають дотримуватися протягом усього року – особливо важливо подбати про літніх родичів і маленьких дітей.
Тюльпан (22 червня – 1 липня)
Тюльпани зможуть досягти серйозних висот у професії, зрозуміло, якщо їм вдасться відсунути на другий план все, що заважає їм робити кар'єру – насамперед захоплення та дозвілля.
Латаття (2 – 12 липня)
Лататтям, які хочуть досягти професійного та фінансового успіху, необхідно навчитися працювати в колективі: мудрість про те, що сам у полі не воїн, ще ніхто не скасовував.
Фіалка (13 – 23 липня)
Фіалці варто бути скромнішою щодо людей, які надають їм знаки уваги: необхідно знизити градус вимогливості, тоді знайти супутника життя буде набагато простіше.
Шипшина (24 липня – 2 серпня)
Шипшині необхідно направити енергію, на хвилі якої вони будуть перебувати весь рік, у мирне русло – на професійні творення, а не на руйнування свого життя.
Соняшник (3 – 12 серпня)
Соняшнику зірки рекомендують іноді сумніватися в меті, яку вони будуть ставити перед собою: надмірна впевненість може призвести до краху професійних планів.
Троянда (13 – 23 серпня)
Троянді необхідно пам'ятати, що робота — особливо спрямована на результат — неодмінно повинна змінюватися відпочинком, інакше сили дуже швидко вичерпаються і задуманого повною мірою досягти не вдасться.
Дельфіній (24 серпня – 2 вересня)
Для дельфінія рік виявиться вдалим, насамперед із фінансової точки зору: будь-який проєкт, за який вони візьмуться в цей час, виявиться вдалим і дасть змогу заробити не лише авторитет, а й гроші.
Гвоздика (3 – 11 вересня)
Гвоздика поставиться до можливих змін не як до важких випробувань, як інші, а як до щасливої можливості покращити своє життя у всіх його сферах – від професійної до особистої.
Айстра (12 – 22 вересня)
Айстрі необхідно звернути увагу на партнерські стосунки – до того ж не лише з близькими людьми, але й з колегами і навіть начальством: можливо, не варто зайво тиснути на них – це не сприяє згоді.
Верес (23 вересня — 3 жовтня)
Вересу необхідно стримувати себе від бажання досягти всього і одразу: навчившись контролювати себе, вони зможуть досягти набагато більшого — насамперед у такому важливому для них фінансовому питанні.
Камелія (4 – 13 жовтня)
Камелії не вдасться взяти "владу правління" в свої руки — цьому завадять обставини непереборної сили, тому необхідно плисти за течією: вона винесе на потрібний — і бажаний — життєвий рівень.
Бузок (14 – 23 жовтня)
Бузок у році, що минає, робив усе, щоб тим, хто її оточує, було добре – тепер настав час подбати про себе: менше працювати, більше відпочивати, зайнятися здоров'ям і змінити імідж.
Фрезія (24 жовтня – 2 листопада)
Фрезії наступного року не завадить частка обережності: не варто вірити на слово малознайомій людині, яка обіцяє золоті гори — найімовірніше, її наміри виявляться не такими вже й добрими.
Орхідея (3 – 12 листопада)
Орхідеї вдасться досягти вершин у професії лише в тому разі, якщо, працюючи, вона думатиме не про результат, а про сам процес, та ще й отримуватиме від нього задоволення.
Півонія (13 – 22 листопада)
Півонії зірки обіцяють у всіх сенсах приємний і гармонійний рік, який – через ці якості – пролетить, як один день, про що згодом буде дуже приємно згадувати.
Гладіолус (23 листопада – 2 грудня)
Гладіолусу пощастить у всіх сферах, але зірки особливо виділяють особисте життя, до якого вони останнім часом залишалися байдужими – настав час виправити цю помилку.
Кульбаба (3 – 12 грудня)
Кульбаба, яка бажає досягти успіху в професійному сенсі, до її великого подиву і робити для цього нічого не доведеться — все складеться само собою, начебто за помахом чарівної палички.
Лотос (13 – 22 грудня)
Лотосу не варто робити особливих зусиль для того, щоб щось змінити у своєму житті – все вже зумовлено долею, що не так уже й погано – принаймні позбавляє відповідальності.
Едельвейс (23 – 31 грудня)
Едельвейс опиниться в безодні романтичних почуттів, які закрутять йому голову: відчуття буде настільки приємним, що захочеться забути про все, але залишати без уваги роботу все ж таки не слід.
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