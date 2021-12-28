Квітковий гороскоп на 2022 рік: знайди свою квітку і дізнайся прогноз

Квітковий гороскоп на 2022 рік: знайди свою квітку і дізнайся прогноз

Квітковим гороскопом ми зобов'язані кельтам: вони першими повірили, що у кожної людини, залежно від дати народження, є квітка-захисник, що грає її ангела-охоронця – допомагає у всіх життєвих ситуаціях і береже від неприємностей.

Що несе наступний – 2022 – рік усім знакам квіткового гороскопу?

Тирлич жовтий (1 – 10 січня)

Тирличу зірки рекомендують пам'ятати, що нервові клітини не відновлюються: необхідно в будь-якій ситуації зберігати спокій, тоді все складеться найкращим чином.

Чортополох (11 – 20 січня)

Чортополоху необхідно зосередитися на професійній діяльності: головне – досягти в ній максимальних успіхів, а все інше – додасться.

Безсмертник (21 – 31 січня)

Безсмертник ризикує стати призвідником конфліктів у взаєминах із коханою людиною, до якої вони будуть чіплятися без жодного приводу. Можливо, варто більше йому довіряти?

Омела (1 – 10 лютого)

Омела з подивом виявить, що колеги по роботі раптово стануть конкурентами, які намагаються обійти її на повороті: не варто їх побоюватися – їхнього потенціалу на це не вистачить.

Беладона (11 – 20 лютого)

Беладоні необхідно висунути на перший план роботу: їхні успіхи – зокрема й фінансові: будуть перебувати у прямій залежності від кількості та якості докладених зусиль.

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Мімоза (21 – 28 лютого)

На мімозу чекає нейтральний і спокійний рік, протягом якого вона практично не матиме ні зльотів, ні падінь – саме час віддихатися і набратися сил перед подіями року майбутнього.

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Мак (1 – 10 березня)

Маку зірки приготували доленосне знайомство, яке – з великою ймовірністю – перейде в пристрасні взаємини, а потім – зрозуміло, згодом – і в міцний та щасливий шлюб.

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Лілія (11 – 20 березня)

Лілії, яка вирішить за рік переробити всі справи, які вона вважає важливими для себе, варто пам'ятати: добре працює тільки той, хто добре відпочиває, не варто нехтувати релаксом.

Наперстянка (21 – 31 березня)

Наперстянці небажано ризикувати без крайньої потреби, якщо вона все-таки зважиться на відчайдушний вчинок, необхідно ретельно прорахувати всі можливі його наслідки.

Магнолія (1 – 10 квітня)

Магнолії необхідно тримати в таємниці свої успіхи, особливо якщо йдеться про особисте життя: як відомо, щастя любить тишу, а такі поняття, як заздрість і пристріт, ще ніхто не скасовував.

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Гортензія (11 – 20 квітня)

Гортензія на превеликий подив виявить, що людина, яку вона так довго шукала, весь цей час перебувала поруч, але – за звичкою – не звертала на неї жодної уваги.

Жоржина (21 – 31 квітня)

Жоржині у взаєминах із коханою людиною доведеться взяти ініціативу у свої руки: якщо чекати, поки вона зважиться на зізнання, на яке вони так чекають, може минути дуже багато часу.

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Конвалія (1 – 10 травня)

Конвалія може виявитися втягнутою в калейдоскоп змін, які здадуться небажаними лише на перший погляд – за найближчого розгляду стане зрозумілим їхнє позитивне значення.

Портулак (11 – 20 травня)

Портулаку бажано стати менш довірливим, інакше цією його якістю скористаються несумлінні люди з його оточення – бажано позбавити їх такого шансу.

Ромашка (21 – 31 травня)

Ромашці необхідно керуватися власним розумом – чужі поради, навіть ті, що виходять від розумних і шанованих людей, навряд чи прийдуться до речі, оскільки їхні "автори" не зможуть прорахувати всі необхідні фактори.

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Дзвіночок (1 – 10 червня)

Дзвіночок зможе не тільки ударно попрацювати, а й добре заробити — отримані протягом року гроші цілком можна буде витратити на покупку майна своєї мрії — як рухомого, так і нерухомого.

Стокротка (11 – 21 червня)

У стокротки на перший план вийдуть інтереси сім'ї, які вони мають дотримуватися протягом усього року – особливо важливо подбати про літніх родичів і маленьких дітей.

Тюльпан (22 червня – 1 липня)

Тюльпани зможуть досягти серйозних висот у професії, зрозуміло, якщо їм вдасться відсунути на другий план все, що заважає їм робити кар'єру – насамперед захоплення та дозвілля.

Латаття (2 – 12 липня)

Лататтям, які хочуть досягти професійного та фінансового успіху, необхідно навчитися працювати в колективі: мудрість про те, що сам у полі не воїн, ще ніхто не скасовував.

Фіалка (13 – 23 липня)

Фіалці варто бути скромнішою щодо людей, які надають їм знаки уваги: необхідно знизити градус вимогливості, тоді знайти супутника життя буде набагато простіше.

Шипшина (24 липня – 2 серпня)

Шипшині необхідно направити енергію, на хвилі якої вони будуть перебувати весь рік, у мирне русло – на професійні творення, а не на руйнування свого життя.

Соняшник (3 – 12 серпня)

Соняшнику зірки рекомендують іноді сумніватися в меті, яку вони будуть ставити перед собою: надмірна впевненість може призвести до краху професійних планів.

Троянда (13 – 23 серпня)

Троянді необхідно пам'ятати, що робота — особливо спрямована на результат — неодмінно повинна змінюватися відпочинком, інакше сили дуже швидко вичерпаються і задуманого повною мірою досягти не вдасться.

Дельфіній (24 серпня – 2 вересня)

Для дельфінія рік виявиться вдалим, насамперед із фінансової точки зору: будь-який проєкт, за який вони візьмуться в цей час, виявиться вдалим і дасть змогу заробити не лише авторитет, а й гроші.

Гвоздика (3 – 11 вересня)

Гвоздика поставиться до можливих змін не як до важких випробувань, як інші, а як до щасливої можливості покращити своє життя у всіх його сферах – від професійної до особистої.

Айстра (12 – 22 вересня)

Айстрі необхідно звернути увагу на партнерські стосунки – до того ж не лише з близькими людьми, але й з колегами і навіть начальством: можливо, не варто зайво тиснути на них – це не сприяє згоді.

Верес (23 вересня — 3 жовтня)

Вересу необхідно стримувати себе від бажання досягти всього і одразу: навчившись контролювати себе, вони зможуть досягти набагато більшого — насамперед у такому важливому для них фінансовому питанні.

Камелія (4 – 13 жовтня)

Камелії не вдасться взяти "владу правління" в свої руки — цьому завадять обставини непереборної сили, тому необхідно плисти за течією: вона винесе на потрібний — і бажаний — життєвий рівень.

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Бузок (14 – 23 жовтня)

Бузок у році, що минає, робив усе, щоб тим, хто її оточує, було добре – тепер настав час подбати про себе: менше працювати, більше відпочивати, зайнятися здоров'ям і змінити імідж.

Фрезія (24 жовтня – 2 листопада)

Фрезії наступного року не завадить частка обережності: не варто вірити на слово малознайомій людині, яка обіцяє золоті гори — найімовірніше, її наміри виявляться не такими вже й добрими.

Орхідея (3 – 12 листопада)

Орхідеї вдасться досягти вершин у професії лише в тому разі, якщо, працюючи, вона думатиме не про результат, а про сам процес, та ще й отримуватиме від нього задоволення.

Півонія (13 – 22 листопада)

Півонії зірки обіцяють у всіх сенсах приємний і гармонійний рік, який – через ці якості – пролетить, як один день, про що згодом буде дуже приємно згадувати.

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Гладіолус (23 листопада – 2 грудня)

Гладіолусу пощастить у всіх сферах, але зірки особливо виділяють особисте життя, до якого вони останнім часом залишалися байдужими – настав час виправити цю помилку.

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Кульбаба (3 – 12 грудня)

Кульбаба, яка бажає досягти успіху в професійному сенсі, до її великого подиву і робити для цього нічого не доведеться — все складеться само собою, начебто за помахом чарівної палички.

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Лотос (13 – 22 грудня)

Лотосу не варто робити особливих зусиль для того, щоб щось змінити у своєму житті – все вже зумовлено долею, що не так уже й погано – принаймні позбавляє відповідальності.

Едельвейс (23 – 31 грудня)

Едельвейс опиниться в безодні романтичних почуттів, які закрутять йому голову: відчуття буде настільки приємним, що захочеться забути про все, але залишати без уваги роботу все ж таки не слід.

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