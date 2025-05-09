Квіткова повня 12 травня 2025: що на нас чекає в цей особливий час

Повня 12 травня 2025 року / © Associated Press

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Повня 12 травня 2025 року відбудеться в 23° Скорпіона, о 19:56 (gmt+3), символізує розквіт інтуїції, почуттів та перетворювальних енергій. Вона ніби демонструє «приховані води» — емоційні глибини, страхи, заборони та внутрішню силу, яка довгий час була захована під замком, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

«Квітковий Місяць» — повня розквіту, трансформації, пристрасті та таємних бажань. Така назва прийшла до нас із традицій корінних народів Північної Америки та прижилася у сучасній астропоезії. Це родючий, живий, квітучий і дикий Місяць, що з’єднує нас із давньою ритмікою Землі та темним дзеркалом власної душі.

У різних культурах травнева повня має свої унікальні імена. Наприклад, у Китаї її називають «Драконячий Місяць», а в Південній півкулі, де в цей час настає зима, вона відома як «Морозний Місяць».

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У травні у Північній півкулі природа бурхливо розквітає — ліси, поля, луки покриваються квітами. Саме тому повню цього місяця назвали «Квітковим Місяцем» — символом родючості, оновлення та розквіту.

Квітковий Місяць асоціюється з:

Піком життєвої сили

Розкриття потенціалу

Любов’ю, красою та цвітінням душі

Підготовкою до плодів літа — як внутрішнім, так і зовнішнім.

У цій повні відчувається поклик до життя, натхнення, повернення до себе і до природи.

Інші народні назви травневого повня:

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Місяць молока (Milk Moon) — пов’язана з великою кількістю молока у домашніх тварин навесні.

Посівний Місяць — час активного садіння насіння.

Місяць зайця — символ родючості та швидкого зростання.

Повня у травні асоціюється з періодом оновлення, зростання та гармонії. Воно символізує розквіт як природи, а й внутрішніх процесів, що з особистісним розвитком і емоційним балансом.

Цього року повня в Скорпіоні загострена опозицією до Урану, планети прозрінь і оновлень, а також супроводжується присутністю Ліліт у Скорпіоні, перевіряючи нас на справжню силу. А отже, цвітіння буде непокірним, пробудження — несподіваним, бажання — інстинктивним.

Багатьом людям період від 11 до 13 травня принесе очищення душі від старих прив’язок через вивільнення емоційної напруженості, тобто сльози. Дні жіночої магії у повному цвіті — іньська сила на піку. Прекрасна можливість переродитися, наче Фенікс, з вугілля та пелюсток. Навіть якщо всередині поки що ніч, настав момент дозволити собі розцвісти. У своєму темпі. У правді. Своїм ароматом.

Фоновий транзит Чорного Місяця (Ліліт) Скорпіоном може давати відчуття небезпеки, що давить атмосфери, фатальних подій. З іншого боку, на поверхню піднімаються табуйовані теми, тіньові боки особистості, спокуси, кармічні ситуації, внутрішні демони. Це може бути викликом, але й шансом звільнитися від внутрішніх блоків, щоб бути собою.

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Ліліт у Скорпіоні — архетип хранительки таємних знань, вигнаної богині, жіночої дикості. Цей транзит посилює теми пристрасті, спокуси, внутрішнього визволення та боротьби за незалежність. Повня поблизу Ліліт змусить багатьох переглянути глибинні переконання про владу, любов і особисту свободу.

Скорпіон — знак глибокої трансформації, криз та відроджень. Повня тут — це завжди момент істини: що потрібно відпустити, щоб по-справжньому жити? Раптові інсайти, емоційні спалахи, несподівані повороти подій — все це створює певну доленосність того, що відбувається в середині травня. Те, що довго накопичувалося, може вирватися назовні, особливо якщо почуття пригнічувалися.

Повня 12 травня буквально розриває шаблони. Вона може принести:

Особистісну кризу

Спалахи ревнощів, образи, пристрасті, бажання звільнитися

Тягу до контролю — чи, навпаки, потреба вирватися з-під нього

Зустрічі з людьми чи ситуаціями, які відображають наші тіні

Важливо: емоції в повню лякаюче сильні — не пригнічуйте їх, але і не дійте в імпульсі. Скорпіон любить трансформацію через біль — але кожен може пройти це усвідомлено, не руйнуючи все довкола. Це повня — як блискавка у темряві: висвітлює те, що боялися побачити. Але саме в цьому ключ до свободи. Енергія повні 12 травня знімає маски і пробуджує родову пам’ять.

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Як використовувати цю повню на благо?

Провести медитацію чи ритуал на очищення з елементами води чи вогню (вода як стихія Скорпіона, вогонь як символ очищення).

Будьте чесними із собою: особливо у темах влади, сексу, контролю, фінансів, страху втратити. Де ви граєте в жертву? Де маніпулюєте? Де боїтеся відкритися?

Уникайте драми: енергія може бути вибухонебезпечною, якщо у вашому гороскопі акцентовані знаки Тельця, Лева, Скорпіона чи Водолія.

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Прийміть теплу ванну з квітами, сіллю та ефірними маслами — щоб тіло та дух увійшли до резонансу з природою.