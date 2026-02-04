ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню на сковороді: простий рецепт для сніданку

Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню готується дуже швидко, з найпростіших продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню на сковороді

Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню на сковороді / © Credits

Це чудовий ситний перекус, який можна приготувати на сніданок або взяти з собою на роботу чи в дорогу.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
куряче філе
250 г
сир плавлений вершковий
200 г
сметана 20%
3 ст. л.
яйця курячі
2 шт.
зелень петрушки
олія
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді від моменту закипання 20–25 хвилин. Остудіть, розберіть на волокна та дрібно наріжте.

  2. Зелень петрушки промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. Для начинки: у миску викладіть куряче філе, сир, зелень, перець чорний мелений, сметану, посоліть і перемішайте.

  4. На лист лаваша викладіть половину начинки й рівномірно розподіліть її, загорніть його в щільний рулет, так само зробіть і з другим лавашем, залиште на п’ять хвилин, потім наріжте на рулетики завширшки 2-4 сантиметри.

  5. Яйця вбийте в миску, посоліть і збийте виделкою.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, кожен лаваш вмочіть у яєчний кляр, обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Замість сметани можна використовувати майонез.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie