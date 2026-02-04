- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню на сковороді: простий рецепт для сніданку
Лаваш із куркою, плавленим сиром і зеленню готується дуже швидко, з найпростіших продуктів.
Це чудовий ситний перекус, який можна приготувати на сніданок або взяти з собою на роботу чи в дорогу.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- куряче філе
- 250 г
- сир плавлений вершковий
- 200 г
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- яйця курячі
- 2 шт.
- зелень петрушки
-
- олія
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді від моменту закипання 20–25 хвилин. Остудіть, розберіть на волокна та дрібно наріжте.
Зелень петрушки промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Для начинки: у миску викладіть куряче філе, сир, зелень, перець чорний мелений, сметану, посоліть і перемішайте.
На лист лаваша викладіть половину начинки й рівномірно розподіліть її, загорніть його в щільний рулет, так само зробіть і з другим лавашем, залиште на п’ять хвилин, потім наріжте на рулетики завширшки 2-4 сантиметри.
Яйця вбийте в миску, посоліть і збийте виделкою.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, кожен лаваш вмочіть у яєчний кляр, обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Замість сметани можна використовувати майонез.