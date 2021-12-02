Легкий салат зі слабосолоною сьомгою та пармезаном

Легкий салат зі слабосолоною сьомгою та пармезаном

Яскравий, барвистий, ошатний салат прикрасить будь-яке гуляння. Особлива ж його фішка полягає в тому, що він присмачений смаженим пармезаном.

Пряна рукола, соковиті помідори чері, ніжна слабосолона сьомга і легке похрумкування кунжуту і не тільки — такий ансамбль насолодить рецептори будь-якого гурмана.

Інгредієнти:

200 г філе слабосолоної сьомги

200 г помідор черрі

100 г пармезану

пучок руколи

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка бальзамічного оцту

1 столова ложка кунжуту

Приготування

Рукколу та помідори чері вимити та обсушити. Помідори розрізати навпіл або на 4 частини залежно від їхньої величини.

Також читайте Шаруватий салат із курячим філе

Філе слабосоленої сьомги очистити від шкіри та нарізати невеликими шматочками.

Кунжут трохи обсмажити на сухій сковороді.

Пармезан натерти, висипати на гарячу сковороду та розплавити.

На блюдо для сервірування укласти подушку з руколи, поверх неї викласти шматочки сьомги і помідори, заправити оливковою олією, збризкати бальзамічним оцтом і притрусити кунжутом.

Охолоджений і підсохлий пармезан зняти зі сковороди і розкришити поверх готового салату.

На замітку

Овочевий набір можна розширити додаванням болгарського перцю та маринованої цибулі.

Замість руколи можете використовувати крес-салат або айсберг, а кунжут замінити насінням льону або кедровими горішками.

Читайте також: