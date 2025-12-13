Ліліт у Стрільці від 20 грудня 2015 до 15 вересня 2026: що на нас чекає в цей час

Ліліт у Стрільці від 20 грудня 2015 до 15 вересня 2026 року / © Associated Press

20 грудня о 21:12 (gmt+2) Ліліт входить у знак Стрільця, відкриваючи новий кармічний цикл до 15 вересня 2026 р. У період цього транзиту посилюються конфлікти навколо релігії, філософії, освіти, а також політичних і культурних систем, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ліліт — символ тіньового боку, спокус і прихованих страхів. Вирва, через яку йде ресурс, якщо проявляти слабкість і піддаватися спокусам цієї негативної кармічної точки. Знак Стрільця пов’язаний зі сферою філософії, духовності, освіти, подорожей і пошуку сенсу.

Ліліт у Стрільці пробуджує спокусу звести особисті переконання в абсолют і вимагати, щоб світ жив за ними. У цей період звичні орієнтири починають давати збій. У сфері моралі та етики ми стикаємося з ситуаціями, у яких старі правила перестають працювати, і виникає необхідність виробити власні принципи, засновані на засадах моралі та внутрішньої зрілості.

Світогляд у цей період проходить через кризу — горизонти розширюються через руйнування ілюзій. Тільки так стає можливим побачити глибину і набути цільнішого розуміння світу. Ліліт у Стрільці приносить зовнішні виклики, як-от зіткнення з чужими ідеологіями, конфлікти на релігійному ґрунті. Але саме вони стають ключем до зростання, тому що змушують шукати внутрішнє джерело мудрості, формувати власні орієнтири і відкривати глибину розуміння світу.

Архетиповий образ Ліліт у Стрільці розкривається як тінь філософа і мандрівника, який іде світом і з кожним кроком піддає сумніву власну мапу. Його шлях не обіцяє готових відповідей, навпаки, він вчить, що істина ніколи не приходить ззовні в завершеній формі. Вона народжується всередині, у глибині серця й свідомості, і саме внутрішній пошук стає єдиним надійним орієнтиром, навіть тоді, коли зовнішні системи руйнуються і звичні напрямки зникають, наче старі дороги, які ведуть у нікуди.

Там, де раніше були ясні маршрути і готові відповіді, залишається порожнеча, що вимагає нового погляду. Цей вакуум дає можливість знайти власний шлях, вибудувати внутрішній компас і рухатися вперед уже за своїм путівником.

У нинішніх умовах Ліліт у Стрільці проявиться особливо яскраво через кризу довіри до постатей авторитету. Вчителі, наставники, лідери думок і навіть цілі ідеологічні системи піддадуться сумніву й викриттю. Освітні й духовні інститути дедалі частіше можуть стикатися з критикою. А суспільство ставитиметься до запитань про чесність та істинність тих, хто претендує на роль провідників.

Цей транзит немовби розкриває ілюзії, показуючи, що зовнішні авторитети не завжди є носіями істини, і саме втрата довіри стає поштовхом до пошуку внутрішнього компаса і власних орієнтирів.

Ліліт у Стрільці зачіпає тему подорожей і кордонів набагато глибше, ніж просто переміщення в просторі. Цей транзит може проявитися в кризах, пов’язаних із міграцією, перетином культурних відмінностей і пошуком свободи в нових умовах. Для тих, хто опиняється за межами рідної країни, він стає випробуванням адаптації, оскільки виникають нові правила й умови, які потребують переосмислення.

Мігранти можуть зіткнутися з внутрішнім конфліктом між збереженням своєї ідентичності та необхідністю вписатися в чуже культурне середовище. Ліліт немов підштовхує до усвідомлення, що кордони — не лише зовнішні, а й внутрішні: це кордони світогляду, звичок, віри. Соціальна інтеграція за кордоном перетворюється на пошук внутрішньої свободи та на здатність поєднати різні культури всередині себе, зберігаючи при цьому власну істину.

Цикл Ліліт — 9 років. Негативна кармічна точка змінює знак кожні дев’ять місяців — і щоразу її перехід відчувається як тонкий зсув у навколишньому середовищі: ніби повітря наповнюється новою вібрацією, на обрії проступає невидима тріщина, а сенс звичних речей стає різкішим і відвертішим.

У Стрільці Ліліт розкриває свої якості особливо виразно — драматично, символічно, навіть пророчо. Тому що тут тінь зустрічається з вогнем істини.

Ліліт — міфологічний архетип першої Жінки, тієї, що пішла з Едему, бо відмовилася жити в підпорядкуванні. Її ім’я багаторазово заломлювалося в різних культурах: десь її вважали демоницею, десь — берегинею жіночої свободи, десь — силою, яка пробуджує те, що людина ховає від самої себе.

Але одне в образі Ліліт незмінне. Вона показує правду про наші бажання, про те, чого ми боїмося, і про те, що ми не можемо більше пригнічувати. Це тінь звільнення, але вона діє на початку через дискомфорт, а потім відбувається прорив.

Енергетичний фон у цей період стає різкішим. Люди починають помічати те, що раніше обходили стороною. Те, що було заховано під гарними ідеями, спливає назовні. Цей транзит змінює атмосферу суспільства:

посилюється конфлікт ідеологій,

люди стають більш категоричними,

посилюється тема «моя істина проти твоєї»,

спалахують суперечки про свободу, мораль, правоту, духовність, смисли,

зростає інтерес до езотерики, філософії, подорожей, пошуку шляху,

багато хто йде у «внутрішню еміграцію»,

зростає тяга до втечі — у мрії, релігію, ідею, дорогу.

На особистому рівні цей транзит пробуджує глибокий внутрішній пошук. Багато хто може відчути:

потреба говорити правду,

бажання перестати жити за чужими правилами,

поклик подорожі — реальної чи духовної,

потяг до свободи,

прагнення до нових смислів,

неможливість залишатися в старій системі переконань.

Це час, коли в кожному з нас прокидається внутрішній учитель і ми чуємо тихий голос істини, який роками був заглушений звичками, страхами або залежністю від чужої думки.