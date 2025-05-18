Літній наступ РФ на Україну: переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла, як завадити біді

Тарологиня Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що 7-8 місяць — найнебезпечніший період для прориву російської армії і наступу РФ.

Про це Яна Пасинкова сказала на своєму ютуб-каналі.

«7-8 місяць — найнебезпечніший період для прориву отих покидьків. Усі сили вони зараз кинуть на той наступ, абсолютно всі карти будуть просто туди поставлені. Чому? Тому що якщо не буде результатів, то їм буде повна торба вже на початку зими. Вони чогось це про себе розуміють», — розповіла вона.

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Також Яна Пасинкова розклала карти Таро і побачила «великого Троянського коня», якого росіяни хочуть запустити на територію України.

«А так у них буде якийсь плюс-мінус карт-бланш і вже більш округла територія. Отаке нехай не збувається ніколи і в жодному разі. Великого Троянського коня вони хочуть запустити на територію України. Ми будемо думати, що то ліс іде, а то „рашисти“ йдуть. Ми будемо думати, що то гуманітарна допомога, а то рашисти йдуть», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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