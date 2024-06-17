Літнє сонцестояння 20 червня: астропсихологиня дала прогноз для всіх знаків зодіаку

Літнє сонцестояння – це подія астрономічна, яка має потужну енергетику та важливе астрологічне значення.

Про це на своєму каналі розповіла астропсихологиня Анна Осипенко. Вона розглянула гороскоп події, її знаки та надала рекомендації, що робити в цей особливий період. Літнє сонцестояння включене до річного циклу сонячних подій. Чотири рази на рік Сонце перебуває в особливих положеннях щодо Землі: весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. Споконвіку кожен цей період втілює в собі щастя, радість, достаток і родючість. Цього року, який є переступним, літнє сонцестояння настає раніше, 20 червня.

Висота підйому Сонця опівдні буде найвищою і зберігатиметься такою декілька днів. Це завмирання Сонця в найвищій точці неба і дало таку назву – літнє сонцестояння. Тобто можна стверджувати, що сонцестояння – це період 20-21 червня. Ніч буде найкоротшою за весь рік, а потім почне помалу збільшуватися.

До кінця червня день буде вже на 5 хвилин коротшим, ніж 20-21 червня. До речі, для південної півкулі цього дня все навпаки – найкоротший день і найдовша ніч, початок астрономічної зими чи зимове сонцестояння. Для нас же найсильнішу енергетику літнє сонечко матиме в зеніті цими днями.

Бажано в дні сонцестояння бути на природі, в ідеалі – біля води, щоб наповнитися всіма стихіями – вогнем (Сонце), землею (рослинність навколо та ґрунт під ногами), водою і повітрям. Достатньо буде побути опівдні кілька хвилин під відкритим сонечком, відчути його тепло та щиро подякувати. Довше не потрібно, будьте обережні з силою Сонця літніми днями. А якщо буде хмарно – не переживайте, енергію Сонця ми отримаємо.

Період літнього сонцестояння визначає нашу долю на найближчі місяці, і змінити закладену програму ми зможемо лише 22 вересня – в осіннє рівнодення, коли день зрівняється з ніччю. Важливо, що початок пір року напряму пов’язаний з рівноденнями та сонцестояннями. З переходом Сонця в перший градус Овна розпочалася астрономічна весна. Далі Сонце пройшло вогняний Овен, земний Телець, закінчує свій рух повітряними Близнятами і з переходом до першого градусу Рака, а це буде 20 червня, розпочнеться астрономічне літо в нашій північній півкулі. Коли воно перейде до першого градусу Терезів, розпочнеться осінь, а з першим градусом Козорога – астрономічна зима. Ці знаки – Овен, Рак, Терези та Козеоріг – утворюють кардинальний хрест у зодіаку. Ви могли чути про таке астрологічне поняття як кардинальні знаки. Ті люди, в картах яких ці 4 знаки найбільш заповнені, мають лідерські якості, вони вторитетні, ведуть інших за собою, знають, чого хочуть від життя, і вміють цього досягати.

Як зустрічати схід Сонця 20 червня

Літнє сонцестояння відбувається третьої сонячної доби, символом якої є найвища праведність. Вона розпочинається о 04:46 – це час сходу Сонця на території Київщини.

Якщо 20 червня ви зустрічатмете схід Сонця, з першим промінням треба подякувати за тепло і світло, а потім загадати найзаповітніше бажання.

Такий самий ритуал доречно буде виконати і 21 числа на світанку в той самий час (якщо ви живете в іншому регіоні, дізнайтеся, коли саме сходить Сонце у вашій місцевості).

Що несе нам початок 15-ї місячної доби

15-та місячна доба розпочнеться 20 червня о 20:18 - це критична місячна доба, символом якої є Змій і Шакал. Це середина циклу місяця, що свідчить про наближення циклу місяця у повні, яка відбудеться 22 червня.

В 15-ту місячну добу в кожному з нас активізується внутрішній Змій спокуси, який приносить короткотривале задоволення, що змінюється довготривалим розчаруванням. Важливо в цей час не вестися на звабливі спокуси, особливо що стосується отримання влади над людьми. Треба приборкати пристрасті й бажання, зібратися з духом і зміцнити самодисципліну.

Терпіння, смирення та миролюбство – девіз наступних трьох місяців.

Сонце в знаку Рака

20 червня о 23:51 сонце зайде до знака Раку. Перший градус цього знака характеризується прагненням до таємних знань: любові до людей і радикальних змін. Промені добра, які ми будемо поширювати цього дня, повертатимуться до нас сторицею. Тому в цей час дуже важливо випромінювати добро та уникати конфліктів.

Чому важливо зустрічати літнє сонцестояння

Дуже важливо з відповідальністю зустрічати кожне літнє сонцестояння, адже коли Сонце заходить до першого градусу Рака, робить сприятливий аспект до Сонця України, яке перебуває в першому градусі Діви. Тому обовʼязково бажайте добробуту для нашої країни та думайте про наше світле майбутнє.

Знак Рака символізує наше коріння, ставлення до своєї сімʼї, традицій. Наші предки дуже поважали періоди сонцестоянь. Вважалося, що без зустрічі Сонця в цей особливий період можна втратити його прихильність.

Сонце втілювалося в багатьох символах. Навіть віночок – важлива деталь дівочого вбрання – символізує саме сонце. Бог літнього Сонця називається Купайлом. Свято на його честь буде після літнього сонцестояння в ніч проти 24 червня.

Розташування небесних тіл на сонцестояння цього року

В день літнього сонцестояння Сонце завжди перебуває в першому градусі Рака, але інші небесні тіла кожного року розташовані по-різному. Цього року біля Сонця на початку Рака перебуває Венера, яка відповідає за гармонію, фінанси й кохання. Також там є Меркурій, що курує комунікації та навчання. Вони посилюють дію Сонця і дарують нам протягом трьох місяців потенціал гарно засвоїти знання та познайомитися з хорошими людьми або навіть й зустріти своє кохання.

Напружена конфігурація

Цього року Сонце має й напружену конфігурацію з Чорним місяцем і Нептуном, в яких між собою напружена опозиція. Можливі виклики від Всесвіту, що призведе до зневіри й сумнівів. Можна стати вразливими, пасивними та налаштуватися на негатив. Не виключений самообман. Дуже важливо не втрачати, з одного боку, віру, з іншого – здоровий глузд і критичне мислення. Також варто обмежити вживання алкоголю, який матиме занадто сильний вплив на психіку.

Можливі метання від гордині та авторитарності до проблем із самовираженням. Дуже важливо в цей час працювати з власною особистістю, але водночас не подавляти інших. Реалізуйте власне "я" та підтримуйте адекватну самооцінку.

Допомога іншим дуже важлива, але памʼятайте і про себе. На першому місці у нас маємо бути ми самі.

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