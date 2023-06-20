Літнє сонцестояння 21 червня 2023 року: що на нас чекає в цей час

21 червня – найважливіша астрологічна подія літа 2023 року! Цього дня, о17:58 за київським часом, Сонце перетинає нульовий градус знака зодіаку Рак. Це і є Літнє Сонцестояння, коли Сонце опівдні піднімається у найвищу точку і найдовше перебуває над горизонтом. Ніч проти 22 червня 2023 року — найкоротша за рік, у цей час можна набратися енергії, збільшити свої сили, ресурси, поставити нову мету.

21 і 22 червня Сонце має особливу силу, переміщуючись Раком, наше денне світило включає вісь кардинальних знаків зодіаку: Рак, Терези, Козоріг, Овен. Кардинальними вони названі так, тому що з них починаються пори року. Відомі ці знаки також як рухливі, тому що у разі інгресії Сонця у ці знаки відбувається різка зміна погоди, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливість рухливих (кардинальних) знаків зодіаку у тому, що погода відповідної пори року, у яких чітко виражена. Літнє Сонцестояння знаменується входженням Сонця у знак Рака, і від цього моменту починається астрономічне літо, яке триватиме до дня осіннього рівнодення 23 вересня 09:50 за київським часом.

Початок кардинальних знаків відповідає щорічному циклу стародавніх свят, пов'язаних зі зміною погоди та сезонів, які називають Колесо року:

Остара чи Весняне рівнодення – перший градус Овна

Белтейн – середина знаку Тельця

Літа або Літнє сонцестояння – перший градус знака Рак

Ламмас (Лугнасад) – середина знака Лева

Мабон або Осіннє рівнодення – перший градус знака Терези

Самайн (Геловін) – середина знака Скорпіона

Йоль або Зимове сонцестояння – перший градус Козорога

Імболк – середина знака Водолій.

Містичний ланцюг свят вказує на енергетично потужні точки календаря – день Літнього Сонцестояння один з них. З цим днем пов'язані обряди, спрямовані на врожай, щастя, здоров'я, магічне знання. Колесо року приховує у собі особливий зміст, що полягає у вічному переродженні та оновленні всього живого. Це чудовий спосіб осягнути взаємозв'язок із навколишнім світом.

Зміна пір року завжди впливала на спосіб життя. У ці особливі дні люди очищуються та накопичують енергію, проводячи конкретні ритуали та обряди. Слов'яни візуалізують Колесо року або Колообіг як циклічність природи. У особливі дні Колеса року відбувається чаклунство, призиваються духи предків, богів. За північними традиціями Коловороту (Колеса року) кельти та слов'яни проводять змагання, ярмарки, заряджаючись енергією Сонця.

Гороскоп Літнього Сонцестояння 2023 року за київським часом активізує вогненну стихію. Цього дня Місяць у поєднанні з Марсом, Венерою та негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем у знаку Лева. Цей гороскоп визначає енергетичне тло до наступної кардинальної точки року – Весняного рівнодення.

Стелліум (скупчення кількох планет) планет у Леві посилює одна одну, висвічує усе приховане, підштовхує до нових вершин. Цим знаком зодіаку управляє Сонце, що є стихією Вогню і Янську енергію. Найближчими місяцями Всесвіт хоче від нас боротьби, прояву сміливості та відваги, активних дій у напрямі досягнення заповітних бажань. Планети змушують нас повірити в те, що неможливе можливе!

Особливу увагу слід приділити становищу Місяця як управителя знака зодіаку Рак, в якому щороку відбувається літнє сонцестояння. Ця астрономічна подія можлива, коли Сонце входить у знак Рака, після чого місяць переміщуватиметься цим знаком, а потім перейде у знак Лева – у свою оселю. Світила перебувають у знаку управління одне одного – це називається взаємна рецепція з управління, тобто Сонце та Місяць у злагоді. Душа просить свята, куражу, творчості, романтики та кохання.

21 та 22 червня – найкращі дні для налагодження контактів із дітьми, гармонізації взаємин із коханою людиною. Прекрасний час для організації важливих заходів, метою яких є набуття популярності, бажання донести свої ідеї та думки до групи людей. Відповідальні, цілеспрямовані та благородні люди отримають заслужену нагороду – підвищення на посаді, надбавку до зарплати, цікаву та перспективну пропозицію. Літнє сонцестояння ініціює новий цикл, багато людей заражаються ентузіазмом і роблять впевнені кроки в майбутнє.

Вдалий час для акторів, телеведучих, творчих особистостей. Обставини складаються якнайкраще для блогерів та активістів у різних сферах, а також для соціально активних людей, які бажають вийти на новий рівень. Цими днями всім, хто мріє залишити рутину і запустити індивідуальний проєкт або розпочати творчу діяльність, хто хоче отримати перший досвід ведення прямих ефірів, стриму тощо, випаде безліч шансів змінити поточний стан речей на краще.

У найближчі кілька днів після літнього сонцестояння зростає вміння швидко діяти та організовувати важливі заходи, впевнено розмовляти із впливовими людьми. Діловие напирання, гарні манери та готовність ризикнути приносять прибуток та успіх. Але, варто пам'ятати про те, що негативна кармічна точка — Чорний Місяць у Леві, може внести ложку дьогтю в бочку меду. Венера, Марс та Місяць у цьому знаку посилюють її вплив, що може призвести до втрати зв'язку з реальністю. Одна з основних небезпек – не втриматися на піку азарту, розтратити всі фінансові та енергетичні ресурси, намагаючись справити враження на оточення.

Сонце знаком Рака переміщуватиметься до 23 липня 04:51 за київським часом. А це означає, що представники цього знаку, а також Скорпіони та Риби будуть щасливими у цей період. Народжені під знаками стихії Води відчують приплив сил та енергії, зможуть досягти балансу між внутрішнім та зовнішнім, між духовним та матеріальним життям. Це період близьких взаємин, емоційної прихильності, глибокого аналізу минулого досвіду, занурення у себе, спокою.

Переміщуючись Раком, транзитне Сонце утворює опозицію до натального Сонця Козорогів. Енергія цього аспекту може призвести до внутрішніх протиріч через необхідність робити складний вибір. Протягом цього періоду Козороги проходять випробування на міцність духу та переконань, практичність, терпимість, наполегливість, здатність адекватно виявляти лідерські якості. Непросто створити фундамент найближчим часом, якого нині так не вистачає Козорогам.

Овни та Терези проживають напружені аспекти від транзитного Сонця в Раку. Відкрите самовираження у цей час може призвести до затяжних конфліктів, тому варто уникати відкритої конфронтації. Намагайтеся у будь-яких незрозумілих ситуаціях знайти компромісне рішення, за можливості, відпочити, щоб набратися сил для початку чергового життєвого етапу вже наприкінці липня цього року.

Представники всіх знаків зодіаку повинні використовувати сприятливий потенціал літнього сонцестояння максимально і не прогаяти щасливу можливість вийти із замкнутого кола проблем або неприємних ситуацій, що повторюються. У цьому вам допоможе консультація астролога, на якій ви дізнаєтесь про всі особливості особистого гороскопу і отримаєте цінні підказки, дороговказ!

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