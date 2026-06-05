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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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56
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5 хв

Літнє сонцестояння 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час

21 червня об 11:25 (gmt+3) відбувається Літнє Сонцестояння — момент, коли Сонце входить у знак Рака. В астрологічному сенсі це не просто календарна дата, а перехід до іншої якості світла, енергії та внутрішнього сприйняття життя.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Літнє сонцестояння 21 червня 2026 року

Літнє сонцестояння 21 червня 2026 року / © Associated Press

Після періоду повітряної рухливості Близнят простір немов «збирається всередину»: увага зміщується до будинку, сім’ї, пам’яті, емоційної безпеки і тем особистого коріння, розповідає астролог і автор YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце в Раку працює інакше, ніж у попередньому знаку. Якщо Близнята розширюють контакт із зовнішнім світом через інформацію та зв’язки, то Рак повертає людину до самої себе — до почуттів, які не завжди озвучуються, але визначають вибори й учинки. Це час, коли посилюється зв’язок із минулим, із родом, з особистою історією і всім, що формує відчуття внутрішньої опори.

Тому найближчими тижнями особливо важливим є все, що пов’язано з відновленням сил, емоційною рівновагою, турботою про тіло і простір навколо себе. Дім стає не просто місцем проживання, а символічним центром стійкості, де людина «перезавантажується» перед новим етапом руху.

У такі періоди традиційно посилюються практики, пов’язані зі стихією Води і Місяця. Люди інтуїтивно тягнуться до очищення простору, м’якого впорядкування життя, створення затишку і відновлення зв’язку з собою. Це не про зовнішні складні ритуали, а радше про прості дії, які повертають відчуття зібраності.

Добре працюють такі практики:

  • наведення порядку в будинку з увагою до деталей і речей, які несуть емоційну пам’ять;

  • контакт із водою: ванни, купання, умивання з усвідомленим наміром відпустити напругу, що накопичилася;

  • приготування їжі як форма турботи про себе і близьких, без поспіху і відволікань;

  • повернення до сімейних фотографій, спогадів, важливих особистих історій;

  • вечірні моменти тиші без інформаційного шуму, щоб почути власні внутрішні реакції.

Астрологічно Сонце в Раку посилює чутливість до простору і людей. Тому будь-які дії, спрямовані на створення емоційного комфорту, у цей період працюють особливо глибоко. Це не час різких кроків, а час налаштування внутрішнього фону — начебто людина заново налаштовує «дім усередині себе».

Сонцестояння також символічно пов’язане з ідеєю порога: одна частина року завершує свій цикл, інша починає розгортатися. І все, що відбувається в ці дні, часто стає внутрішньою точкою відліку для подальших місяців. Тому важливо не стільки щось активно міняти, скільки усвідомлювати, в якому стані ви входите в новий сонячний етап — з яким досвідом, почуттями і намірами.

Історія святкування літнього сонцестояння сягає в глибоку давнину, задовго до появи сучасних календарів і звичних релігійних систем. Для стародавніх культур це був один із ключових поворотних моментів року — день, коли Сонце досягає свого максимального підйому і потім починає повільно «здавати позиції», вкорочуючи дні та поступаючись місцем ночі.

Практично в усіх народів сонцестояння сприймалося як сакральна межа між двома фазами сонячного циклу. Це був не просто астрономічний момент, а символічний перехід: пік життєвої сили природи, її розквіту та водночас початок руху до зрілості й поступового в’янення року. Тому свято часто поєднувало в собі радість, подяку та легке відчуття повороту часу.

У кельтів цей період був пов’язаний з вогнем і культом сонячного колеса. Розпалювали багаття на пагорбах, які символізували силу Сонця і його захист для людей, врожаю і худоби. Вважалося, що вогонь цієї ночі очищає простір і відганяє все руйнівне. У північній Європі збереглися традиції нічних багаття, стрибків через вогонь та обрядів, пов’язаних із захистом будинку і майбутнього врожаю.

У слов’ян сонцестояння з часом злилося зі святом Купала. Це був час води і вогню одночасно: багаття, вінки, трави, купання в річках і нічні ворожіння. Вода в цей період вважалася особливо «живою», а вогонь — таким, що очищає. Люди вірили, що кордони між світами стають тоншими, а природа особливо активно «розмовляє» з людиною через знаки, сни і збіги.

В античній традиції сонцестояння пов’язували з культом Сонця і богами світла. Це був момент вшанування життєвої сили, родючості та гармонії космосу. Пізніше в християнській традиції частина цих смислів перейшла у свято Іоанна Хрестителя, що також відзначають поблизу цієї дати та символічно пов’язане з очищенням і оновленням.

З астрологічного погляду цей день відображає вхід Сонця в знак Рака — початок нового емоційного циклу. Якщо зимове сонцестояння пов’язане з народженням світла, то літнє — з його повнотою і переходом до внутрішньої глибини. Тому багато традицій зберегли ідею, що в цей період важливо не лише святкувати, а й усвідомлювати: життя досягає вершини, і далі починається шлях до внутрішнього дозрівання, накопичення досвіду і поступової перебудови енергії року.

Зодіакальний місяць Рака — один із найчутливіших та емоційно насичених періодів року. Коли Сонце проходить цим знаком, посилюються теми дому, сім’ї, близьких зв’язків, внутрішньої безпеки й емоційної опори. Простір стає м’якшим, сприйнятливішим та інтуїтивнішим, а багато подій починають розгортатися через почуття, спогади й особисті переживання.

Найгармонійніше ця енергія розкривається у представників стихії води — Раків, Скорпіонів і Риб. Для них цей період стає часом природного потоку: посилюється інтуїція, легше вибудовуються емоційні зв’язки, з’являється більше підтримки від оточуючих і відчуття внутрішнього розуміння того, що відбувається. Це період, коли важливі процеси немовби «збираються» в потрібну форму без зайвого тиску, а події розвиваються органічніше і м’якше.

Водночас для знаків кардинального хреста — Овнів, Терезів і Козерогів — цей місяць може відчуватися більш напруженим і таким, що вимагає внутрішньої перебудови. Виникає потреба зважати не лише на зовнішні цілі, а й на емоційне тло ситуації, сповільнюватися, переглядати звичні підходи і частіше звертатися до питань особистої стійкості та балансу. У такі періоди особливо важливо не діяти поспіхом, а шукати опору в глибшому розумінні власних потреб і обставин.

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