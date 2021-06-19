Літо 2021: рекомендації астрологині на 20 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Планета багатства і успіху Юпітер до кінця жовтня входить у ретроградну стадію, що, як правило, говорить про надані як всьому людству, так і кожній конкретній людині, але нереалізовані ними можливості.

Причиною такого бездіяльності може стати як неможливість, так і лінощі і небажання розвиватися. Такий стан планети обіцяє людям проблеми, які можуть виникнути як в професії, так і в особистому житті, а також купини і перешкоди на шляху до поставленої мети. В цей час люди вважають за краще діяти відповідно до власних уявлень і принципів, а не тому, що так треба або прийнято в суспільстві.

У цей час не варто займатися моралізаторством, обговорюючи — і засуджуючи — інших: замість того щоб шукати порошинку в чужому оці, необхідно звернути увагу на колоду у власному.

Читайте також: Які знаки зодіаку розбагатіють у червні-2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання