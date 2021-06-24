Літо 2021: рекомендації астрологині на 25 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в п'ятницю.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Від цього дня Нептун стає на ретроградну паузу. Якщо врахувати, що в цей час у назадньому русі перебувають чотири планети, можна сказати, що світ у своєму розвитку відкочується назад — прогрес поступається місцем регресу.

Астрологи також вважають, що Нептун, який рухається в зворотному напрямку, очищає карму і позбавляє від ілюзій, які заважають сприймати світ таким, яким він є — без рожевих окулярів, а, навпаки, сприяють створення власної — вигаданої — реальності.

Ретроградний Нептун допомагає людині виявити в позитивному сенсі екстрасенсорні здібності, а в негативному — пристрасть до алкоголізму і наркоманії.

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