Літо 2021: рекомендації астрологині на 28 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.
Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитна Венера заходить у знак Лева: в такий час люди прагнуть самоствердитися будь-якою — найчастіше непристойною — ціною. Почуття до інших вони виявляють умисно і демонстративно, з неабиякою часткою артистизму. До речі, професійні актори і режисери теж почуваються впевнено — це їхній час, час видовищ і розваг.
Всі стають чутливими до похвали або її відсутності, що сприймають болісно. Будь-яку ситуацію сприймають із зайвою часткою драматизму, переоцінюючи значення дрібниць.
В цей час також буває багато фінансових витрат, в більшості випадків, невиправданих: у всіх з'являється тяга до предметів розкоші і антикваріату.
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