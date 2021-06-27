Літо 2021: рекомендації астрологині на 28 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитна Венера заходить у знак Лева: в такий час люди прагнуть самоствердитися будь-якою — найчастіше непристойною — ціною. Почуття до інших вони виявляють умисно і демонстративно, з неабиякою часткою артистизму. До речі, професійні актори і режисери теж почуваються впевнено — це їхній час, час видовищ і розваг.

Всі стають чутливими до похвали або її відсутності, що сприймають болісно. Будь-яку ситуацію сприймають із зайвою часткою драматизму, переоцінюючи значення дрібниць.

В цей час також буває багато фінансових витрат, в більшості випадків, невиправданих: у всіх з'являється тяга до предметів розкоші і антикваріату.

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