Літо 2022: рекомендації астрологині на 12 серпня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

О 1 годині 37 хвилин за Грінвічем (3 години 37 хвилин за київським часом) відбудеться енергетично потужний повний місяць, який індіанці Північної Америки називають осетровим, а китайці – врожайним. Сила Місяця традиційно особливо сильна у квітні та серпні, а під час повні вона взагалі зашкалює. Згідно з таблицею астронома Еспенака, він стане останнім супермісяцем нинішнього – 2022 – року. До того ж цього разу розташування зірок та планет утворює на небі великий космічний хрест, що саме собою говорить про можливу небезпеку. Становище посилює перебування тут Урана, Північного місячного вузла і Марса, що формує квадратуру до Сатурна, Місяця та Сонця у знаку Лева, і навіть опозицію до Прозерпіни у знаку Скорпіона. Також варто пам'ятати про те, що планета війни, Марс, що все ще перебуває у зв'язці з Ураном, а в цей час з'єднається з сатанинською зіркою Алголь (її символ – відрубана голова Медузи Горгони), що означає зіткнення з жорстокістю та розгул темних, низьких астральних енергій .

Також у карті повного місяця Плутон потрапляємо до Будинку екстремальних ситуацій та насильницької смерті, тобто в аурі повного місяця – плюс-мінус два дні від його дати – ми отримаємо активно-агресивний час. Психологічно це дуже важкий час, коли людину накриває відчуття безвиході, настає потужний емоційний дисбаланс, вона може впадати в крайнощі та відчувати проблеми зі сном. До того ж у серпні цього року в атмосфері Землі сформувалося так зване "вогняне покарання": сама природа реагуватиме на злочини людства штормами, ураганами, руйнуваннями, пожежами та повенями. У суспільстві буде багато нетерплячості та нещасних випадків. Особливо важливо берегти себе тим, хто належить до зодіакальних знаків так званого "фіксованого хреста" — Тельців, Левів, Скорпіонів і Водоліїв, а також тих, у кого з них міститься гороскоп скупчення планет.

Також 12 серпня Венера до 6 вересня зайде на знак Лева: Венера – покровителька мистецтв, задоволень та земних радостей, а знак Лева символізує розкіш, багатство та достаток – зв'язок між ними, як кажуть, очевидний. Цей час помпезності — як у мистецтві, так і в стилі життя, стосунків, що "іскрять" пристрастями, ароматів шипрових парфумів, що витають у повітрі, і чуттєвих задоволень.

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