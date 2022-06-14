Літо 2022: рекомендації астрологині на 15-16 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у середу та четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць йде за знаком Козорога, де 16 липня зустрінеться із Плутоном. Настрій бажатиме кращого: тисне і гнітючий стан втраченості, втоми та апатії, який накриє з головою, унеможливить будь-яку роботу – особливо скрупульозну, яка потребує пильної уваги.

Не варто призначати на ці дні справи, результат яких дуже важливий у професійному сенсі, краще перенести їх на інший час. А от від серйозних рішень відмовлятися не варто: Сонце, перебуваючи у знаку Близнят, посилаючи трин – аспект в одну третину кола, тобто, 120 градусів – до Сатурна у знаку Водолія – зробить їх єдино правильними.

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