Літо 2022: рекомендації астрологині на 17-18 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю та в понеділок.

Про те, на що в ці дні варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Риб, створюючи гармонійні аспекти до Сонця. В цей час не варто вносити в життя жодні корективи, все одно вдалими вони не будуть, тому краще підкоритися обставинам і просто плисти за течією – як це роблять риби, які дали назву цьому знаку.

Дні обіцяють бути особливо вдалими для тих, хто займається творчістю, навіть якщо вона існує для них лише як хобі – можливо, вдасться створити щось таке, що виявиться справжнім витвором мистецтва. Можна – і треба! – віддавати борги, до того ж, не лише матеріальні, а й моральні: наприклад, провести час із рідними чи друзями, які страждають від нестачі уваги.

А от перекладати свої обов'язки – як професійні, так і побутові – на інших не варто, над будь-яким завданням необхідно працювати самостійно – чужі люди можуть підвести. Зрештою, як то кажуть, хочеш зробити добре – зроби сам. Також це чудовий період для відпочинку, релаксу і накопичення сил для життя та роботи.

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