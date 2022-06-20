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Літо 2022: рекомендації астрологині на 21 червня

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Літо 2022: рекомендації астрологині на 21 червня

Фото: Getty Images

Астрологиня розповіла, до чого нам варто готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 9 годині 13 хвилин за Гринвічем (11 годині 13 хвилин за київським часом) відбудеться літнє сонцестояння – цей день буде найсвітлішим у році.

Транзитний Місяць, рухаючись за знаком Овна, зробить людей надмірно активними і по-дитячому грайливими, через що вони, розпочинаючи якусь ризиковану справу, не зможуть правильно оцінити всі фактори за і проти. До того ж слід пам'ятати про присутність поруч із Місяцем Марса і Юпітера: висока ймовірність стикнутися з агресією – як своєю, так і чужою, тому важливо стримувати емоції.

Також є небезпека підвищеного травматизму – необхідно бути обережними: не піднімати нічого важкого, не робити різких рухів, не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом.

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