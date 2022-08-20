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Літо 2022: рекомендації астрологині на 21 серпня

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Літо 2022: рекомендації астрологині на 21 серпня

Фото: Credits

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватись у неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходитиме за знаком Близнят, де в цей час перебуває войовничий Марс – до речі, там він пробуде сім місяців, аж до березня 2023 року.

Суспільство накриє хвиля красномовства: всі будуть на диво переконливі, зможуть переконати будь-кого і схилити на свій бік навіть найупертіших і непохитних опонентів.

Марс у знаку Близнят – це птах-балакун і майстер словесних баталій, водночас не завжди мирних. Але на військових діях це, найімовірніше, позначиться умиротворювальним чином: значна частина агресії піде в слова, тому війна може з активної фази перейти в пасивну – її ще називають позиційною, коли обидві сторони обороняються, а не нападають.

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