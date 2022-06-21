Літо 2022: рекомендації астрологині на 23-24 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у четвер та п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи за знаком Стрільця, з'єднується з Ураном. Можливі різного несподіванки на ґрунті отримання задоволення – як моральні, так і фізичні: наприклад, виставу в оперному театрі можуть останньох миті замінити іншою, а улюблений десерт у кафе виявиться не таким смачним, як завжди.

Венера 24 червня переходить до знаку Близнят, обдаровуючи його представників тоннами шарму, чарівності та привабливості в очах протилежної статі. Втім, всі інші знаки теж не почуваються обділеними увагою планети любові та краси: на них чекає безліч приємних контактів та листування гламурного і кокетливого змісту. А присутність у знаку Близнят сильного Меркурія додасть Венері – і, як наслідок, населенню Землі – вміння миттєво схоплювати ситуацію, розважливість і поставить романтику на паузу.

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