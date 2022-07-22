Літо 2022: рекомендації астрологині на 23 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить у свій рідний знак Лева, де перебуватиме до 22 серпня, коли вступить у свої права знак Діви. За словами астрологів, тут він перебуває в екзальтації – тобто почувається, як удома. Люди відчувають приплив сил – їхня працездатність підвищується, здається, що вони можуть зрушити гори – до того ж у буквальному значенні цього слова. Виявляються властиві цьому знаку риси характеру – водночас як позитивні, так і негативні: з одного боку – шляхетність, великодушність, прагнення допомагати і робити добрі справи, красномовство, з іншого – владність, егоїстичність, пихатість і зарозумілість. З'являється бажання розпочати серйозні, трудомісткі й амбітні проекти, які виявляться вдалими, якщо їхня основа – благодійність.

Вдалими будуть фінансові операції: тим, хто давно мав намір провернути сміливу – можливо навіть ризиковану – угоду, варто скористатися моментом. Особливий успіх чекає на тих, хто займається інтелектуальною працею – письменників, поетів, журналістів, науковців, педагогів, криміналістів і детективів.

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