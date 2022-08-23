Літо 2022: рекомендації астрологині на 24 серпня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце залишає знак Лева і заходить до аналітичного і практичного знаку Діви, а це свідчить про те, що настав час кропіткої, рутинної і, на жаль, одноманітної роботи, яка подобається далеко не всім, але її теж треба робити – не можна "виїхати" виключно на натхненні та душевних поривах.

Це також час підбивання підсумків попереднього життєвого періоду та збирання врожаю – як у прямому, так і в переносному значенні. Природно, що за результатами праці – втім, як і особистого життя, – можна, а іноді й потрібно провести роботу над помилками.

Проаналізувавши власні дії, людина зможе визначити, що робила правильно, а в чому помилилася і пішла не в той бік. Дуже важливо зробити з того, що сталося, важливі висновки і не помилятися в майбутньому.

Читайте також: