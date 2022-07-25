Літо 2022: рекомендації астрологині на 26 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить по знаку Рака, зустрічаючись з Венерою, яка там перебуває. Благотворний – хоч і нетривалий – союз двох жіночих планет у знаку, який понад усе ставить сімейні та домашні цінності, позитивно вплине на стосунки людей, які перебувають у шлюбі – як офіційному, так і цивільному.

На цей час можна – і потрібно – планувати заручини й весілля, освідчуватися в коханні та влаштовувати сімейні урочистості – зрозуміло, з урахуванням нинішньої ситуації в країні. Звісно, галасливі свята зараз не на часі, а душевні посиденьки за столом матимуть на всіх присутніх психотерапевтичний вплив. Бажано також приділити час найбільш незахищеним членам сім'ї, які більше за інших потребують нашої уваги – дітям та літнім родичам: з першими треба погратися та погуляти, з другими – поговорити.

День також сприятливий для жіночої магії: можна читати спеціальні замовляння, робити привороти – щоправда, лише в тому разі, якщо йдеться про двох закоханих – насильство у таких питаннях є неприпустимим.

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