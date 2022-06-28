Літо 2022: рекомендації астрологині на 29 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 2 годині 53 хвилини за Гринвічем (4 години 53 хвилини за київським часом) у точному поєднанні з Ліліт ( Чорним Місяцем ) та в напруженому аспекті до Юпітера у знаку Овна з'явиться молодик у знаку Рака.

Це може свідчити про те, що наступний місячний цикл принесе в наше життя багато ілюзорного, коли фантазії та підозри здаватимуться дійсністю – і навпаки. Всі події цього часу – навіть ті, які в інший час вважалися б позитивними – будуть пофарбовані в темні тони, що не найкраще позначиться на настрої.

Також можливі порушення моральних норм і різноманітні спокуси – Ліліт у цей час надзвичайно сильна.

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