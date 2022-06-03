Літо 2022: рекомендації астрологині на 4-5 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися в суботу та неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць у знаку Лева розбурхає ситуації, від яких складеться відчуття "емоційної розіп'ятості", коли людині здається, що вона, хоч як би намагалася, не в змозі щось змінити: варто "залатати" одну дірку, як одразу з'являється друга, потім третя, і так – до нескінченності. Такий внутрішній стан дуже виснажує, та, на щастя, триватиме він недовго – усього кілька днів: з виходом Місяця зі знака Лева він розвіється, наче дим.

Водночас до 23 жовтня до ретроградної фази увійде суворий, але справедливий Сатурн, закликаючи всіх без винятку до роботи над помилками. У цей час уповільняться всі комунікації, робочі та життєві процеси. Виконуючи у Сонячній системі роль філософа, Сатурн змушує – саме змушує, а не просить чи пропонує – зробити "інвентаризацію" професійних досягнень, бізнесу та обставин особистого і сімейного життя. Сатурн також примушує людину звернути увагу на своє здоров'я, особливо якщо в натальній карті він розташувався у шостому будинку гороскопа, який відповідає за здоров'я.

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