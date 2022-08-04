Літо 2022: рекомендації астрологині на 5-6 серпня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю й суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить по знаку Скорпіона, "включаючи" цим тригери до з'єднання Марса з Ураном і Сатурна. Місяць у Скорпіоні – сам собою не подарунок: у такий час зазвичай включається програма руйнування на всіх рівнях, у людей проявляються негативні риси характеру, які дотепер дрімали – особливо пристрасть до насильства, зокрема й сексуального, а стосунки між людьми стають напруженими.

У нинішньому ж випадку всі ці прояви зводяться у квадратний ступінь, тому важливо дотримуватися максимальної обережності. Ситуацію дещо пом'якшить Юпітер, який надсилатиме підтримувальні аспекти сильному Сонцю, але це теж не найкращим чином позначиться на ситуації у світі. Така зірково-планетарна конфігурація характеризує цей період як час чогось показного, обманливого, пускання пилу в очі, бажання видати бажане за дійсне та відвернути увагу від суті будь-якої справи, а йтиметься найчастіше про злочинні справи.

Водночас це торкнеться як простих людей, так і публічних осіб – не варто вірити їхнім словам і обіцянкам, на які що одні, що інші будуть щедрими.

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