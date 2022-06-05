Літо 2022: рекомендації астрологині на 6-7 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися у понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць у знаку Діви "товаришує" з Венерою і Меркурієм та створює передумови для аналізу усталеної життєвої — або професійної — ситуації і підказує, яким чином можна вирішити нагальні питання.

Час є сприятливим для прийняття рішень, які будуть виключно правильними, та нових придбань, про які можна буде казати як про вигідні і вдалі. Тож тим, хто давно збирався щось придбати — особливо це стосується великих і дорогих закупів, — не треба зволікати. Варто присвятити похід до магазину або відвідування інтернет-сайту з далекоглядними намірами саме на цей час.

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