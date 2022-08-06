Літо 2022: рекомендації астрологині на 7-8 серпня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у неділю-понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Стрільця: в такі періоди зазвичай песимізм у нашому ставленні до життя і світу загалом змінюється оптимізмом. У роботі – завдяки ентузіазму, що з'являється в такі періоди – вдається зробити більше, ніж зазвичай, чим неодмінно треба скористатися. Посилюється інтуїція, яка дозволяє передбачати майбутнє – як своє, так і інших людей. Негативним проявом Місяця у Стрільці є самовпевненість, схильність до ризику – найчастіше невиправданого, бажання вихвалятися своїми досягненнями та перебільшувати власні сили і здібності.

Особливості нинішнього Місяця у Стрільці полягають у тому, що він утворить тріумвірат із Сонцем та Юпітером: велика ймовірність доленосних зустрічей на найвищому рівні, в яких візьмуть участь правителі держав та особи королівської крові – їхні результати можуть значно змінити світову політику.

В цей час також Венера перебуватиме в точному трині – аспекті, що дорівнює одній третині кола — до Нептуна у знаку Риб, а це створює ефект "воріт Попелюшки" – так називають миті удачі, яка здатна змінити наше життя на краще. Це також найсильніші енергетично дні року та середня точка між двома затемненнями – період несподіваних і непередбачуваних подій.

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