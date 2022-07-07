Літо 2022: рекомендації астрологині на 8-9 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю та суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Скорпіона, водночас створюючи напружені аспекти до Марса та Урану у знаку Тельця та Сатурна у знаку Водолія. Насамперед таке становище небесних тіл може викликати підвищену емоційність і неможливість – а часом і небажання – стримати свої душевні прагнення, що, своєю чергою легко спричинить сварки та конфлікти навіть між найближчими людьми. Але, як відомо, хто попереджений, той озброєний: знаючи властивості цих днів, можна – і потрібно! – підготуватися і, зрозуміло, за можливості, тримати себе в шорах.

Небесна конфігурація цього часу також свідчить про можливі проблеми зі здоров'ям: є ймовірність як загострення хронічних захворювань, так і появи нових. У першому випадку необхідно згадати про рекомендації лікаря, у другому – звернутися до нього по допомогу і отримати схему лікування. На цей час зірки категорично не рекомендують призначати заручини й одруження, а також планування народження дитини – такі рішучі кроки бажано перенести на інший час.

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