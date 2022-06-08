Літо 2022: рекомендації астрологині на 9-10 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у четвер та п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Терезів, стає в опозицію до Марса та Юпітера у знаку Овна. Це час гарячих дискусій та спекотних суперечок, у яких обов'язково народжується істина. Можна – і треба – переконувати навіть найупертішого та незговірливого опонента у своїй правоті.

Ну а оскільки йдеться про Терези – знак урівноважений і дипломатичний – необхідно вдаватися до сили фактів, а не до крику, підвищення тону і вже тим більше образ людини, яка не згодна з протилежною – хоча, можливо, і справедливою – точкою зору.

Щоправда, такій позиції вперто чинитиме опір Марс, що розташувався в знаку Овна: він дуже сильний і ставить людину в тупикову ситуацію перед чужими хамством і агресією, яким досить складно протистояти, проте робити це можна і потрібно.

Читайте також: