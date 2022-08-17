Літо 2022: рекомендації астрологині на 18-19 серпня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у четвер та п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

Венера з Юпітером створять точні позитивні аспекти, а транзитний Місяць, проходячи по знаку Тельця, наштовхнеться на Марс і Уран, створивши на небі вибухонебезпечну обстановку.

Такий "коктейль" з планет своєрідним чином позначиться на психіці жителів Землі: ними опанує буря емоцій — як позитивної, так і негативної якості. Вони чергуватимуться, кидатимуть людину від ейфорії до відчаю і назад, не кажучи вже про проміжні стадії. Такі емоційні "гойдалки" можуть вивести зі стану душевної рівноваги навіть психологічно стійких людей, тому бажано не піддаватися негативному планетарному впливу.

Найкраще зосередитися на чомусь хорошому, а на негатив – зрозуміло, як це можливо – не звертати уваги: так вдасться убезпечити себе від емоційних спалахів.

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