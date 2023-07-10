Літо 2023: рекомендації астрологині на 11 липня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Войовнича планета, Марс до 28 серпня переходить на знак Діви, що розпорошить його бойову силу та активність, зробивши його не таким агресивним, як завжди. На фронті можливий спад напруженості, у побуті всі ми станемо практичнішими, знайдемо застосування своїх талантів та можливостей у нових професійних та життєвих сферах.

Це також чудовий час для того, щоб наводити лад на всіх рівнях – від будинку чи квартири та тек на робочому столі до професійних питань, подій в особистому житті та спілкування з близькими людьми. Марс також посилить критичне ставлення як до себе і людей, що оточують нас, так і до світу загалом. Нам здаватиметься, що все в ньому влаштовано неправильно. Звичайно, певні підстави у нас для цього будуть, але змінити щось у глобальному сенсі, на жаль, нам не до снаги.

Після перебування в пристрасному знаку Лева Марс, потрапивши в "обійми" Діви, стримає свій романтичний і любовний запал, чому посприяє і "петля" – ретроградний рух – планети кохання Венери. У почуттях ми станемо більш розважливими, а можливо, і корисливими, віддаючи перевагу фінансовим факторам безкорисливого кохання.

Читайте також: