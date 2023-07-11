Літо 2023: рекомендації астрологині на 12 липня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій на два з половиною тижні переходить на знак Лева, що безпосереднім чином позначиться на нашій комунікативності – спілкування прагнутимуть навіть замкнуті й закриті від навколишніх люди. Наша мова стане яскравою та переконливою, хоча й дещо пишномовною, що особливо добре для реклами, піару, громадських і політичних акцій. Люди в такий час із задоволенням грають в інтелектуальні ігри та стають учасниками – і глядачами – яскравих шоу.

В той самий час Плутон створює напружений аспект до Північного та Південного місячних вузлів, що – вже вкотре! – створить турбулентний час для всього людства. Велика ймовірність непередбачених – необов'язково неприємних, але незвичайних і неоднозначних – подій. Найважливіше в цій ситуації – те, що підготуватися до них, прорахувавши водночас усі ймовірні ризики та їхні наслідки, неможливо, але перебувати, як то кажуть, у всеозброєнні не лише можна, а й потрібно, це не дозволить жодній – навіть раптовій – ситуації заскочити нас зненацька.

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