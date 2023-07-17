Літо 2023: рекомендації астрологині на 18 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Місячні вузли переходять з осі Телець-Скорпіон на вісь Овен-Терези, де вони пробудуть до січня 2025 року, що ускладнить тему особистого життя всім знакам зодіаку без винятку. З урахуванням того, що Венера до жовтня нинішнього року перебуватиме у Леві, можна припустити, що на перший план у всіх нас вийдуть власні інтереси, що говорить про розумну – а іноді й завищену – частку егоїзму. Головне, розібратися, як далеко можна заходити у своєму егоїзмі, думаючи тільки про свої потреби і бажання, а де треба зупинитися і піти на компроміс.

У суспільстві загалом візьмуть гору марсіанські настрої: відбудеться відкочування від дипломатичних відносин та досягнутих домовленостей, активізуються військові дії. Рішення на всіх рівнях ухвалюватимуться різко та амбітно, у фаворі виявляться насамперед військові та спортсмени.

Овен — один зі знаків осі, на якій розташуються Місячні вузли — дає всьому початок, створює нове, грає роль першопрохідника або свого роду бульдозера, чиє завдання розтрощити стіни і стерти всі межі, щоб тривала еволюція. Для деяких країн це період ентузіазму та початку побудови нових форм управління, тобто черговий – так би мовити, з чистого аркуша — етап у їхній історії.

Загалом вісь Овен-Терези вчить нас розвивати власну індивідуальність, ставити особисті межі, а оточення поміщати у певні рамки, водночас зберігаючи з ним хороші, добрі стосунки. У світовому масштабі час непростий, але країни, виходячи зі своїх ситуативних міркувань, можуть створювати коаліції та альянси.

Читайте також: