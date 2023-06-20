Літо 2023: рекомендації астрологині на 21-23 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у середу, четвер та п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Час від 21 до 23 червня переповнений подіями, які так чи так пов'язані з Місяцем, зірками та планетами.

По-перше, 21 червня — час літнього сонцестояння, пік якого припаде на 14 годин 57 хвилин за Гринвічем, і найдовший світловий день на рік. У давній Греції, якщо вірити деяким календарям, цей день означав початок Нового року, після чого залишався один місяць до початку Олімпійських ігор. Приблизно в цей час проводилися урочистості на честь бога Кроноса, який спочатку "відповідав" за землеробство, а потім — за перебіг часу. За часів Київської Русі на день літнього сонцестояння припадало свято Івана Купала, яке зараз – за новим стилем – святкують 7 липня. Вважалося, що цей час розгулу будь-якої погані – від будинкових до водяних та русалок. Згідно з народними повір'ями, цього дня треба збирати як лікувальні трави, які в цей час набирають повної сили, так і "люте коріння" та "зле билля" для чаклунських зіллів, а заразом і шукати цвіт папороті, яка нібито допомагає знайти скарб.

По-друге, 21 червня Марс, перебуваючи в точному з'єднанні з Ліліт (Чорним Місяцем) в 19-му градусі Лева, робить точний — напружений — аспект до Прозерпіни: це час потужного магічного впливу, до того ж націленого не на мирну, а на злу мету. Тим, хто вирішить скористатися ситуацією та якимось езотеричним способом захоче завдати шкоди іншим людям, варто пам'ятати про те, що бумеранг у таких випадках неминучий. Втім, незважаючи на сказане вище, в такі дні набагато більше світла, ніж темряви, а посилити дію добра допоможуть колективні ритуали і молитви.

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