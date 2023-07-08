Літо 2023: рекомендації астрологині на 9-10 липня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у неділю та понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи по знаку Овна, з'єднується з Білим Місяцем, який грає роль ангела-охоронця, і Хіроном, що утворює на небі дуже цікаву комбінацію.

Враховуючи її, по-перше, треба бути готовими до несподіваних парадоксальних та двоїстих ситуацій, які ще вчора неможливо було передбачити, а вже завтра не повіриться у те, що подібне взагалі не могло статися. Головне в таких випадках – спокійно приймати те, що ми не в змозі змінити, тим більше, що триватиме така – хитромудра ситуація – всього три дні. По-друге, необхідно ретельно перевіряти все, що так чи так пов'язано з фінансами – від чеків із супермаркету до стану банківських рахунків, надто велика ймовірність помилки, яка спричинить матеріальні втрати.

Також цими днями на небі складеться досить небезпечна конфігурація: Меркурій, Плутон, а також Північний та Південний місячні вузли сформують великий космічний хрест, який протримається на небі кілька днів. Це загрожує підвищеною аварійністю і масштабними військовими діями, але, як відомо, хто попереджений, той озброєний – у будь-якому разі необхідно бути обережним.

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