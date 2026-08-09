Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 10–16 серпня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 10–16 серпня?

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Близнята

Близнята, які, попри свою подвійність, краще за багатьох здатні залишатися вірними коханій людині, отримають шанс розпочати стосунки з нею з чистого аркуша. Навіть якщо деякий час тому вони розійшлися не найкращим чином, схоже, настав час пробачити колишні образи, вдавши, що нічого особливого не сталося.

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Цілком можливо, що й вона перебуває у відповідних стартових позиціях і готова до примирення — не варто втрачати чудову нагоду налагодити стосунки.

Рак

Ракам зірки не радять випробовувати долю, ворожачи на своє майбутнє: адже таким чином вони можуть не привернути, а, навпаки, відлякати щасливий момент, про що незабаром пошкодують. А ось згадати про стосунки, які призупинені, але поки що до кінця не завершені, не тільки можна, а й потрібно.

І якщо для одних вони стануть лише приємним спогадом, то для інших — продовженням щасливого періоду, за яким представники цього знака сумували останнім часом — тепер, схоже, все можна буде повернути.

Козоріг

Козорогам, чиї стосунки з близькою їм людиною останнім часом ускладнилися через їхню власну емоційну стриманість і припинили приносити радість, бажано подолати свою замкнутість і стати відкритішими та чуттєвішими.

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Можливо, це вимагатиме певних зусиль, але вони того варті — новий етап у стосунках цілком може виявитися щасливішим, ніж попередній, а це дуже багато означає. Кохана людина обов’язково оцінить ваші старання, оскільки зрозуміє, наскільки вона важлива й кохана, а таке усвідомлення — чудовий фундамент для міцних стосунків.

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