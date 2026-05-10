Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 11–17 травня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 11 до 17 травня?

Овен

Овни в цей час зможуть отримати справжній подарунок долі — знайомство з людиною, яка посяде значне місце в їхньому житті. Ось лише поспішати з висновками — і, як наслідок, рішучими діями — представникам знака не варто. Перш ніж сказати їй «так» і, тим паче — «ні», треба почекати та, хоча це для них і складно, поміркувати над своїм — та її — майбутнім. Дуже важливо ретельно зважити наявність — або відсутність — сумісності, що відіграватиме важливу роль після того, як спаде хвиля почуттів, а це неминуче станеться через деякий час.

Стрілець

Для Стрільців настав час припинити триматися за минуле, хоч би яким чудовим воно було — чи здавалося таким. Потрібно відпустити те, що віджило свій вік, навіть якщо це стосується взаємин: доки за представниками знака тягнеться шлейф колишніх подій, нове кохання знайти не вдасться. А потім можна — й потрібно — як у переносному, так і в прямому сенсі поглянути на всі боки: напевно, поруч є людина, яка варта уваги, хоча наразі вони з якоїсь — незрозумілої для них самих — причини її не помічають. Нинішній тиждень — чудовий час для того, щоб почати життя з новим партнером і з чистого аркуша.

Водолій

Водоліям доведеться вибирати між двома прихильностями, які мають над ними владу на цей момент — колишньою і новою, що з’явилася нещодавно. Найпростіше під дією почуттів, які раптово спалахнули, зруйнувати те, що вибудовувалося роками, але згодом про це, найімовірніше, доведеться пошкодувати. Нові стосунки, втративши принадність новизни, зрівняються за силою впливу зі старими, через що між ними зникне будь-яка різниця, що зробить усі зміни в особистому житті безглуздими. Саме тому здійснювати їх потрібно лише в тому разі, якщо немає сумнівів у силі нового кохання.

