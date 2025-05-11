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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 12–18 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 12 до 18 травня?

Близнята

Близнятам варто бути трохи терпимішими й толерантнішими щодо близької людини, яка, можливо, останнім часом не виправдовує їхніх надій та очікувань. Важливо зрозуміти, чому вона так поводиться — найімовірніше, у неї є на те поважні причини, які необхідно взяти до уваги. Водночас бажано згадати, що стосунки — це не лише свято, а й постійна робота, яку мають виконувати двоє.

Лев

Левам, які переймаються через розрив з близькою людиною, зірки радять переключити свою увагу з особистих негараздів на позитив — наприклад, на улюблені заняття чи подорожі, які навіть у межах своєї країни виявляться вдалими, не кажучи вже про інші — переважно європейські — країни. Саме в такій — можна сказати, похідній — обстановці й відбудеться нова зустріч, яка, з високою ймовірністю, виявиться доленосною.

Водолій

Водоліям немає сенсу чіплятися за образу, якої завдала їм близька людина. По-перше, найімовірніше, у неї це сталося випадково — злого наміру вона не переслідувала, а по-друге, «лихо» в цьому разі неабияк ними перебільшено, а отже, не варте такої пильної — і болісної — уваги. Шкода витрачати час на сварку — потрібно миритися та отримувати задоволення як від спілкування з коханою людиною, так і від спільного життя загалом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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