Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 12–18 жовтня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 12 до 18 жовтня?

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Овен

Овнам категорично не рекомендується розповідати про романтичні почуття, які раптово спалахнули в цей час, і про стосунки, що розвиваються як їхній наслідок, стороннім людям, особливо якщо ті не виявляли симпатії до представників знака.

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Як відомо, щастя любить тишу, тому розповідаючи про нього на кожному кроці, можна легко його зурочити.

Рак

Ракам не варто дотримуватися сумнозвісного принципу «притерпиться, то й пригорнеться», до якого представників знака можуть підштовхувати люди з їхнього оточення — друзі або родичі старшого покоління, які спираються на власний життєвий досвід.

Стосунки, побудовані на такому фундаменті, не будуть щасливими — краще почекати на людину, яку можна буде кохати, а не терпіти.

Водолій

Водоліям, яких життя може поставити перед необхідністю вирішувати, давати людині, яку вони колись кохали, другий шанс, про який та просить, чи не поспішати з таким серйозним кроком, необхідно згадати та ретельно проаналізувати причини, через які вони свого часу з нею розійшлися.

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Цілком можливо, що цей емоційно насичений екскурс у минуле дасть вичерпні відповіді на всі поставлені — а отже, такі важливі для них — питання.

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