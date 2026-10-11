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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1260
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 12–18 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 12 до 18 жовтня?

Овен

Овнам категорично не рекомендується розповідати про романтичні почуття, які раптово спалахнули в цей час, і про стосунки, що розвиваються як їхній наслідок, стороннім людям, особливо якщо ті не виявляли симпатії до представників знака.

Як відомо, щастя любить тишу, тому розповідаючи про нього на кожному кроці, можна легко його зурочити.

Рак

Ракам не варто дотримуватися сумнозвісного принципу «притерпиться, то й пригорнеться», до якого представників знака можуть підштовхувати люди з їхнього оточення — друзі або родичі старшого покоління, які спираються на власний життєвий досвід.

Стосунки, побудовані на такому фундаменті, не будуть щасливими — краще почекати на людину, яку можна буде кохати, а не терпіти.

Водолій

Водоліям, яких життя може поставити перед необхідністю вирішувати, давати людині, яку вони колись кохали, другий шанс, про який та просить, чи не поспішати з таким серйозним кроком, необхідно згадати та ретельно проаналізувати причини, через які вони свого часу з нею розійшлися.

Цілком можливо, що цей емоційно насичений екскурс у минуле дасть вичерпні відповіді на всі поставлені — а отже, такі важливі для них — питання.

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