Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 14 до 20 квітня

Гороскоп кохання / © Associated Press

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Зміст Овен Лев Козоріг

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 14 до 20 квітня?

Овен

Овнам, які можуть дізнатися про кохану людину щось таке, що здасться їм вкрай неприємним, не варто поспішати ні з висновками, ні, тим більше, з діями, на які представники знака зазвичай наважуються дуже швидко. Спочатку непогано було б з’ясувати, звідки, як заведено говорити, «ростуть ноги» у цієї новини — цілком можливо, що ці «факти» не мають нічого спільного з реальністю, оскільки ситуація цілком змодельована недоброзичливцем.

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Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують згадати про колись кохану людину, з якою вони розлучилися деякий час тому, до того ж зробили це не в дуже мирний спосіб. Можливо, вони не жалкували про те, що сталося, але їхня власна неблагородна поведінка, яку вони тоді продемонстрували, не може не засмучувати представників цього порядного в усіх розуміннях знака. Наразі складуться максимально сприятливі обставини для того, щоб налагодити взаємини.

Козоріг

Козорогам потрібно хоча б іноді відволікатися від насущних професійних проблем і приділяти увагу своїм близьким — особливо це стосується коханої людини. Інакше вона може вирішити, що зовсім не потрібна представникам знака, а до яких наслідків це зрештою призведе — передбачити неможливо. Наступний тиждень — чудовий час для того, щоб встановити необхідний баланс між роботою та особистим життям.

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