- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 626
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 14 до 20 квітня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 14 до 20 квітня?
Овен
Овнам, які можуть дізнатися про кохану людину щось таке, що здасться їм вкрай неприємним, не варто поспішати ні з висновками, ні, тим більше, з діями, на які представники знака зазвичай наважуються дуже швидко. Спочатку непогано було б з’ясувати, звідки, як заведено говорити, «ростуть ноги» у цієї новини — цілком можливо, що ці «факти» не мають нічого спільного з реальністю, оскільки ситуація цілком змодельована недоброзичливцем.
Лев
Левам зірки наполегливо рекомендують згадати про колись кохану людину, з якою вони розлучилися деякий час тому, до того ж зробили це не в дуже мирний спосіб. Можливо, вони не жалкували про те, що сталося, але їхня власна неблагородна поведінка, яку вони тоді продемонстрували, не може не засмучувати представників цього порядного в усіх розуміннях знака. Наразі складуться максимально сприятливі обставини для того, щоб налагодити взаємини.
Козоріг
Козорогам потрібно хоча б іноді відволікатися від насущних професійних проблем і приділяти увагу своїм близьким — особливо це стосується коханої людини. Інакше вона може вирішити, що зовсім не потрібна представникам знака, а до яких наслідків це зрештою призведе — передбачити неможливо. Наступний тиждень — чудовий час для того, щоб встановити необхідний баланс між роботою та особистим життям.
Читайте також: