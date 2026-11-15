Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 16–22 листопада

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 16 до 22 листопада?

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Близнята

Близнятам не варто грати роль собаки на сіні, утримуючи біля себе колись кохану людину, до якої вони більше не відчувають романтичних почуттів.

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Можливо, їм варто відверто поговорити з нею, тактовно пояснивши: оскільки почуття зникли, зволікати з розставанням немає сенсу. До того ж не завершивши колишні партнерські стосунки, не можна розпочати нові, які вже близько, тож варто поквапитися.

Лев

Зірки радять Левам переглянути своє рішення про розставання з коханою людиною, яке вони ухвалили зопалу, не зваживши всі наслідки — як за, так і проти.

Оскільки представники знака вже встигли пошкодувати про свою необачність, та й їхній партнер, схоже, перебуває не в найкращому моральному стані, доцільно призначити зустріч і обговорити обставини, що склалися — можливо, так вдасться помиритися.

Риби

Рибам, які цілком випадково дізналися про можливу зраду близької людини, не варто поспішати з висновками і, тим паче, з активними діями, як-то сварки та скандали, що призводять до повного розриву.

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Можливо, жодної зради взагалі не було, а навіть якщо вона дійсно мала місце, не варто нехтувати ймовірністю випадковості — загалом треба добре подумати і лише потім ухвалювати остаточне рішення.

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