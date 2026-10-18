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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 19–25 жовтня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 19 до 25 жовтня?
Близнята
Близнятам, яким, як завжди, буде важко визначитися з тим, хто з двох потенційних супутників життя їм більше підходить, все ж доведеться — хочуть вони того чи ні — зробити вибір на користь одного з них.
Водночас зірки настійно радять представникам знака керуватися не розумом чи розрахунком, а винятково ставленням до кожного з «варіантів», що виявиться зовсім не так складно, як може здатися на перший погляд. Зате й результат дасть привід для радощів, як це буває завжди, коли партнери відчувають одне до одного справжні почуття.
Лев
Левам, які завжди покладаються на власний розум, бажано й зараз не відступати від цієї звички. Зіткнувшись із чутками, що стосуються — і дискредитують — людину, яку вони кохають, їм важливо утриматися від поспішних, емоційних і необдуманих висновків, навіть якщо для них будуть підстави.
Якщо представники знака дадуть собі хоча б трохи часу, щоб зважити всі аргументи за і проти, то зможуть переконатися: будь-які плітки — не більше, ніж безпідставні наклепи.
Скорпіон
Скорпіонам, які останнім часом майже весь свій час присвячують роботі, зірки радять хоча б ненадовго відволіктися від неї та озирнутися навколо — як у прямому, так і в переносному сенсі слова.
Цілком можливо, що поруч перебуває людина, яка вже давно мріє хоча б про незначний прояв уваги з їхнього боку. Варто до неї придивитися — а раптом це саме та людина, яку представники знака захочуть назвати своєю другою половинкою, адже не можна все життя провести за роботою.
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