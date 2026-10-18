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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 19–25 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 19 до 25 жовтня?

Близнята

Близнятам, яким, як завжди, буде важко визначитися з тим, хто з двох потенційних супутників життя їм більше підходить, все ж доведеться — хочуть вони того чи ні — зробити вибір на користь одного з них.

Водночас зірки настійно радять представникам знака керуватися не розумом чи розрахунком, а винятково ставленням до кожного з «варіантів», що виявиться зовсім не так складно, як може здатися на перший погляд. Зате й результат дасть привід для радощів, як це буває завжди, коли партнери відчувають одне до одного справжні почуття.

Лев

Левам, які завжди покладаються на власний розум, бажано й зараз не відступати від цієї звички. Зіткнувшись із чутками, що стосуються — і дискредитують — людину, яку вони кохають, їм важливо утриматися від поспішних, емоційних і необдуманих висновків, навіть якщо для них будуть підстави.

Якщо представники знака дадуть собі хоча б трохи часу, щоб зважити всі аргументи за і проти, то зможуть переконатися: будь-які плітки — не більше, ніж безпідставні наклепи.

Скорпіон

Скорпіонам, які останнім часом майже весь свій час присвячують роботі, зірки радять хоча б ненадовго відволіктися від неї та озирнутися навколо — як у прямому, так і в переносному сенсі слова.

Цілком можливо, що поруч перебуває людина, яка вже давно мріє хоча б про незначний прояв уваги з їхнього боку. Варто до неї придивитися — а раптом це саме та людина, яку представники знака захочуть назвати своєю другою половинкою, адже не можна все життя провести за роботою.

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